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    LEYENDA

    Paul McCartney anuncia ‘The boys of Dungeon Lane’, su 18° disco

    Paul McCartney lanzará nuevo disco el 29 de mayo, una obra íntima y reflexiva inspirada en su infancia en Liverpool.

    EFE
    Paul McCartney anuncia ‘The boys of Dungeon Lane’, su 18° disco
    Imagen de archivo de Paul McCartney. EFE/EPA/Sophia Juliane Lydolph

    El músico británico Paul McCartney publicará el 29 de mayo un nuevo disco titulado ‘The boys of Dungeon Lane’, su decimoctavo en solitario, un disco en el que exBeatle, a sus 83 años, echa la vista hacia sus años de infancia.

    La discográfica Universal ha emitido este jueves un comunicado en el que presenta un enlace para poder reservar el disco, ofrece los títulos de las 14 canciones que lo componen y permite escuchar digitalmente una de ellas, la balada ‘Days We Left Behind’.

    La discográfica asegura que las canciones revelarán “recuerdos nunca antes compartidos” y otras instantáneas del Paul niño, mucho antes de hacerse famoso con el cuarteto de Liverpool.

    Califica los catorce temas como nacidos de un Paul “en un estado de ánimo sincero, vulnerable y profundamente reflexivo”, escribiendo con una franqueza poco habitual sobre su infancia.

    Dungeon Lane, que da título al disco, es una calle de Liverpool que Paul frecuentaba al salir o regresar a su casa, con un libro de aves en las manos, en aquellos años de su primera infancia donde recuerda “los bares llenos de humo”.

    En una declaración promocional, McCartney afirma que su barrio era “bastante obrero... no teníamos nada pero no importaba”, destacando el valor humano de su entorno.

    El músico comenzó a trabajar en este disco hace cinco años junto al productor Andrew Watt, con sesiones de grabación en Sussex (Inglaterra) y Los Ángeles, sin presiones de tiempo.

    EFE

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