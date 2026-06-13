Panamá, 14 de junio del 2026
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    Paz dice que diálogo levanta bloqueos en algunas zonas de Bolivia, pero en otras aumentan

    EFE
    Paz dice que diálogo levanta bloqueos en algunas zonas de Bolivia, pero en otras aumentan
    El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante un Consejo Económico y Social en La Paz (Bolivia). EFE

    El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, destacó este sábado que el diálogo con sectores movilizados permitió que los bloqueos cedan en los departamentos sureños de Chuquisaca y Potosí tras seis semanas de protestas campesinas y sindicales que piden su renuncia, mientras que en otras zonas influidas por el exmandatario Evo Morales (2006-2019) se reforzaron las movilizaciones.

    “Por medio del diálogo, los puntos de bloqueo desaparecen. Quiero agradecer especialmente, el día de hoy, a Chuquisaca y Potosí por su disposición a cambiar la forma en que Bolivia hace las cosas”, publicó Paz en su cuenta en X.

    Agregó que esos departamentos junto a los del oriente del país “están contribuyendo a desbloquear y abastecer solidariamente” a las ciudades de La Paz y El Alto, que ha sido las más afectadas por los cortes de rutas impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Tupac Katari.

    También agradeció a los sindicatos de fabriles con los que suscribió acuerdos el viernes y a los sectores productivos por avanzar, según dijo, para “recuperar la normalidad” y devolver “la tranquilidad a las familias”.

    “Dejemos atrás el viejo orden de la confrontación y la conspiración, y avancemos hacia un nuevo orden basado en la reconciliación y la construcción de la patria”, dijo el gobernante en esa red social.

    Además, las centrales obreras departamentales de Cochabamba (centro) y Chuquisaca pidieron en las últimas horas al líder de la COB, Mario Argollo, que acepte negociar con Paz sobre las demandas económicas del sector.

    La COB citó para este domingo a los dirigentes de todas las centrales departamentales a una asamblea en La Paz para evaluar el desarrollo del conflicto.

    No obstante, productores de hojas de coca, vinculados al expresidente Evo Morales, determinaron reforzar los bloqueos en la región de Cochabamba impidiendo el tránsito de este a oeste del país.

    Según un reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), este sábado hay 77 cortes de ruta, de los que 30 están en ese departamento central, mientras que otros 21 están en La Paz, entre las cifras más altas.

    El viernes, un multitudinario mitin de campesinos aimaras decidió aumentar los bloqueos en la ruta a Perú e incluso amenazó con provocar cortes de energía y agua en El Alto y La Paz para exigir la renuncia del presidente.

    Los conflictos han provocado al menos 16 fallecidos, incluidas 13 personas que no pudieron recibir atención médica oportuna por los bloqueos de carreteras, además de pérdidas económicas por 2,500 millones de dólares.

    EFE

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