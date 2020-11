Pensilvania certifica victoria electoral de Biden

COMICIOS

La mayor funcionaria electoral de Pensilvania certificó el triunfo del demócrata Joe Biden en el estado clave, dando otro golpe significativo a los esfuerzos del presidente, Donald Trump, para anular los resultados electorales.

La secretaria de la Commonwealth, Kathy Boockvar, certificó la victoria de Biden en Pensilvania, según un tuit del gobernador demócrata Tom Wolf.

La certificación es la declaración oficial de que Biden ganó en Pensilvania y que obtiene sus 20 votos en el Colegio Electoral. Wolf dijo que nombró a los electores que emitirán sus votos para Biden cuando se reúnan el 14 de diciembre, a menos que un tribunal intervenga.

La certificación de Pensilvania fue la última de una serie de derrotas para Trump, quien ha afirmado repetidamente, sin pruebas, haber ganado las elecciones del 3 de noviembre. Su campaña ha presentado demandas y exigido recuentos y auditorías en varios estados de voto pendular, esfuerzos que no lo han acercado a un segundo mandato.

Entre el resto de los estados clave en disputa, Georgia certificó sus resultados electorales la semana pasada y Michigan lo hizo el lunes. Nevada los certificará el martes, Arizona, el 30 de noviembre y Wisconsin, el 1 de diciembre después de un recuento en dos condados solicitado por Trump, lo que deja al presidente sin la posibilidad de impedir que Biden alcance los 270 votos electorales necesarios para llegar a la presidencia.

Trump y sus aliados continúan cuestionando el resultado de la votación en Pensilvania, a pesar de las numerosas derrotas judiciales y lo que expertos legales consideran una falta de evidencia necesaria para invalidar los votos.

El lunes, la Corte Suprema de Pensilvania dictaminó que los votos enviados por correo en los condados de Filadelfia y Allegheny no deberían descartarse debido a errores técnicos, como votantes que no imprimieron sus nombres, si no hay evidencia de fraude.

La demanda de la campaña de Trump que tenía como objetivo impedir que Pensilvania certificara sus resultados electorales fue desestimada el sábado por el juez de distrito de Estados Unidos. Matthew Brann, quien calificó la denuncia como un “monstruo de Frankenstein” que había sido “unida al azar” con argumentos legales forzados y acusaciones especulativas.

El lunes, la campaña presentó una apelación que busca revisar el caso con una nueva acusación y obligar a Brann a celebrar una nueva audiencia al respecto. La campaña también solicitó a la corte de apelaciones emitir una orden de restricción temporal para bloquear los “efectos” de la certificación, argumentando que tiene hasta el 8 de diciembre para evitar que los electores del estado sean asignados a Biden.

El abogado de Trump Rudy Giuliani ha dicho que el caso debería ser decidido por la Corte Suprema de Estados Unidos, que tiene una mayoría conservadora de 6-3. Trump ha dicho que su objetivo es “descertificar” los resultados del estado de una manera u otra.

Legisladores republicanos de Pensilvania, incluido el representante de Estados Unidos. Mike Kelly, un aliado de Trump, también demandaron en la corte estatal para bloquear la certificación bajo el argumento de que la adopción del año pasado por la legislatura de una ampliación de la votación en ausencia fue inconstitucional, a pesar de que la legislatura estaba controlada por los republicanos y no hubo ninguna impugnación al nuevo sistema hasta que Trump perdió.

Trump ha promovido en Twitter la idea de que las legislaturas estatales controladas por los republicanos podrían ignorar el voto popular a favor de Biden en las elecciones del 3 de noviembre y nombrar listas de electores en competencia que el Congreso podría considerar cuando se reúna el 6 de enero para contar los votos electorales de cada estado.

Pero los expertos legales dicen que no es probable, especialmente porque requeriría que múltiples estados actúen y el Congreso se vería obligado a aceptar una lista de electores nominados de Biden, y que todas las disputas se resuelvan antes del 8 de diciembre, la fecha límite.