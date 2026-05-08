¿Perdiste seguidores? Instagram eliminó millones de cuentas inactivas y causa revuelo en Panamá y el mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La mayor purga en la historia de la plataforma impacta a celebridades internacionales y provoca pérdidas de seguidores en cuentas locales

Instagram sorprendió esta semana con el inicio de una limpieza masiva de cuentas inactivas, perfiles falsos y perfiles automatizados (bots), una acción que ha resultado en la disminución de seguidores por la eliminación de más de 50 millones de cuentas en todo el mundo, según datos de monitoreo de la industria.

La empresa matriz, Meta, ha indicado en comunicados anteriores que estas acciones buscan garantizar interacciones auténticas y ofrecer métricas más precisas a creadores y anunciantes, aunque la compañía no ha emitido una declaración oficial sobre esta purga específica.

La medida afecta tanto a celebridades como a usuarios comunes, incluyendo creadores de contenido y emprendedores en Panamá.

Aplicación Instagram. Europa Press

Entre los más afectados a nivel global ubican a Kylie Jenner, que habría perdido 15 millones de seguidores, Cristiano Ronaldo con unos 18 millones menos, y Ariana Grande y Taylor Swift con reducciones de alrededor de 6 millones y 4 millones respectivamente.

En Panamá, varias cuentas locales también reportaron pérdidas. Cuentas oficiales de informaciones y deportivas como Hay Noticias Panamá y Bodyboarding registraron cada una la eliminación de más de 200 seguidores, atribuidos a cuentas antiguas o inactivas. “Cuentas no utilizadas o que no cumplan con las normas comunitarias están siendo suspendidas como parte de la limpieza con inteligencia artificial de la plataforma de Meta, por eso se ve una disminución en el número de seguidores”, explicaron los afectados.

Meta asegura a sus socios comerciales que busca eliminar cuentas fantasmales, con perfiles automatizados o robots, lo que es necesario para que el dinero invertido en publicidad impacte a personas reales.

Los usuarios no solo han reportado pérdidas de seguidores, algunos creadores han señalado reducciones notables en su visibilidad.

Especialistas en redes sociales lo atribuyen a un cambio en el algoritmo que le daría más importancia a los contenidos guardados y compartidos, que a los “likes”. Señalan que la cantidad de seguidores no será tan relevante como la cantidad de tiempo que los usuarios se mantengan visualizando y compartiendo cada publicación.