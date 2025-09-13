Panamá, 13 de septiembre del 2025

    EVENTO

    Perros surfistas dominan las olas por una causa benéfica

    Redacción de La Prensa

    Además de ser los mejores amigos, a estos perros también les gusta surfear.

    Por vigésimo año, se celebró el Surf Dog Surf-a-Thon en Del Mar, California.

    Se trata de un concurso de surf en el que los perros son los protagonistas (y en menor medida sus orgullosos dueños).

    Más de 50 perros participaron en la competencia que tenía como objetivo recaudar fondos para un refugio de animales de esa localidad.

    Como verás en este video, este evento se trata no solo de destreza y equilibrio, sino de solidaridad.

