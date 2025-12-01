Panamá, 01 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    MANIFESTACIÓN

    Personas que viven con VIH desafían ‘con besos’ el estigma en la frontera México-Estados Unidos

    EFE
    Personas participan en el 'Besotón Sidoso Internacional', en Tijuana (México). EFE/ Joebeth Terríquez

    Personas que viven con VIH realizaron el domingo 30 de noviembre el ‘Besotón Sidoso Internacional’, en la ciudad de Tijuana (Baja California), en la frontera con Estados Unidos, para visibilizar “con besos” que los migrantes y mexicanos seropositivos siguen enfrentando estigmas y barreras que les impiden el pleno goce de sus derechos humanos.

    La manifestación, llevada a cabo en el marco del Día Mundial de la lucha contra el VIH Sida, congregó a una docena de personas en la frontera entre Tijuana y San Diego (California, Estados Unidos).

    La ‘drag queen’ Axel ‘Alanina’ Reyes explicó que el objetivo de la acción es mostrarse “visibles” y reafirmar su derecho al placer sexual y a amar libremente en el espacio público, “como cualquier otra persona”.

    “Yo creo que como personas VIH positivas, migrantes y locales mexicanas, es muy importante mostrarnos valientes, mostrarnos visibles, puesto que somos una población todavía vulnerable”, expuso.

    “A pesar de casi 45 años de lucha del VIH, siguen habiendo muchas dificultades, no solo de nuestro lado, sino también del otro lado (de la frontera)”, enfatizó.

    Axel Bautista, integrante de la organización MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights, destacó la relevancia de trasladar a la frontera este año la manifestación, que previamente se había realizado en Ciudad de México y Guadalajara (oeste).

    La 'drag queen' Axel 'Alanina' Reyes (i) y el integrante de MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights, Axel Bautista (2-i), participan en el 'Besotón Sidoso Internacional' en Tijuana (México). EFE/Joebeth Terríquez

    “Creemos que las fronteras, como los estigmas, siempre dividen a las personas, separan, matan”, afirmó.

    Por ello, la movilización tuvo también el objetivo de hacer un llamado urgente para la protección de “los derechos de todas las personas migrantes”. “Sobre todo en un contexto donde las fronteras nos están dividiendo”, enfatizó.

    Bautista advirtió de que quienes migran “siguen atravesando muchas vulnerabilidades, desigualdades y violencias”, no solo en su tránsito en México, sino también en su paso por Estados Unidos.

    Además, avisó que “la falta de un sistema de salud” en Estados Unidos está “discriminando, excluyendo y alejando de la salud pública” a las personas migrantes que viven con VIH.

    El activista apuntó que en México la epidemia de VIH sigue siendo “muy constante”, con cerca de 15,000 nuevos diagnósticos cada año.

    Y alertó que aproximadamente entre 4,000 y 5,000 personas mueren cada año por alguna cuestión relacionada con el VIH.

    Ante ello y para mostrarse “valientes y libres”, los manifestantes se besaron en la frontera, con la intención de romper todo estigma que les impide ejercer plenamente sus derechos.

