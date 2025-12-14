Perú: anulan primarias de Acción Popular y frenan su participación electoral en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú anuló el sábado las elecciones primarias en el tradicional partido Acción Popular (AP), con lo que esa agrupación quedó sin opciones de participar en los comicios presidenciales y legislativos que se celebrarán en abril de 2026 en el país andino, según señaló el organismo.

La agrupación que fundó el dos veces presidente Fernando Beláunde (1963-1968 y 1980-1985) había designado como su candidato presidencial al periodista y escritor Alfredo Barnechea, en medio de una gran polémica interna desatada en los últimos días por denuncias de un presunto fraude.

En ese sentido, el JNE informó en sus redes sociales que tomó su decisión porque determinó que en las primarias celebradas por AP se presentaron “vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso”.

El máximo organismo electoral peruano explicó que detectó “que no existe coincidencia entre la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral de la referida organización política y la lista de material electoral” elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Añadió que ante la decisión de declarar la nulidad de las elecciones primarias de AP, ya “no resulta posible retrotraer dicho proceso” para convocar a otro, porque “se pondría en riesgo” la proclamación oficial de los resultados de las primarias ya celebradas por todos los partidos, que se realizará el próximo lunes.

Tras conocerse que AP se convirtió en la primera agrupación política en ser excluida de las elecciones generales de 2026, Barnechea manifestó que está “sorprendido e indignado” y que el partido va “a apelar” y “a pelear hasta el final” para participar en los comicios.

“Esta es una decisión ilegal que vamos a apelar. Vamos a denunciar penalmente a todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones”, anunció en el Canal N de televisión.

Por su parte, el excongresista por AP Ricardo Burga, quien fue uno de los líderes del partido que denunció irregularidades en la elección interna, destacó que el JNE les dio la razón “en que se había producido un fraude electoral”, pero dijo que está “triste” porque su agrupación ha perdido “la posibilidad de presentar candidatos”.

Burga sostuvo que se debe hacer una “investigación a profundidad para sancionar a los responsables” de estas irregularidades y señaló directamente a la presidenta del comité electoral interno, Cinthia Pajuelo, de quien dijo que “debe ser expulsada” de AP.

El domingo pasado, tanto Burga como numerosos militantes de AP denunciaron que Pajuelo había cambiado a 28 delegados electos a nivel nacional para los comicios internos con la intención de favorecer la candidatura de Barnechea, según su versión.

Tras la decisión del JNE, en las elecciones generales del próximo año en Perú participarán 38 partidos y alianzas políticas, 36 de las cuales acudirán al proceso con una fórmula presidencial.