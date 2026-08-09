Perú anuncia la muerte de once connacionales que luchaban en el Ejército ruso contra Ucrania

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Gobierno de Perú informó este domingo que once ciudadanos peruanos han muerto, 114 están desaparecidos y tres han sido capturados por el ejército ucraniano, de un total de 459 connacionales que luchan por Rusia en la guerra con Ucrania.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ofreció estas cifras en un comunicado en el que anunció la repatriación de cuatro connacionales que se encontraban en situación de vulnerabilidad en Rusia tras haberse fugado “del reclutamiento forzado del que fueron víctimas para prestar servicios en la guerra contra Ucrania”, según remarcó.

“De manera oficial se ha conocido que 459 peruanos se han enlistado, registrándose lamentablemente 11 fallecidos, 114 desaparecidos y 3 capturados por el ejército ucraniano”, afirmó el mensaje, que es el primero del Gobierno peruano que informa sobre la muerte de connacionales alistados por las tropas rusas.

La cancillería también precisó que se ha evacuado, en total, a 31 nacionales desde Rusia, 28 de los cuales retornaron al país y 3 permanecen en Europa “por decisión propia”.

Al referirse a los casos más recientes, el comunicado indicó que la sección consular de la Embajada de Perú en Rusia “asistió y gestionó la repatriación de dos jóvenes peruanos en situación de vulnerabilidad”.

📄Comunicado de Prensa 033-26: Cancillería coordina repatriación de cuatro jóvenes peruanos en situación de vulnerabilidad en Rusia.



👉 https://t.co/OeKAeyn9QF pic.twitter.com/CYis0EfKoc — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 9, 2026

Otros dos peruanos también fueron atendidos a finales de julio por la sección consular de la Embajada peruana, agregó el texto.

“Todos ellos arribaron al Perú y se encuentran con sus familias”, informó la cancillería antes de señalar que en este proceso se contó con el apoyo de los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de Salud.

El comunicado pidió a los peruanos que no se dejen “engañar por falsas ofertas laborales, pues podrían caer en redes delictivas de trata” y les recordó que requieren una autorización del Gobierno nacional para prestar servicio militar para cualquier Estado extranjero.

La cartera de Exteriores exhortó, además, a denunciar a los reclutadores ante el Ministerio Público y la Policía Nacional e informó que los afectados y sus familiares pueden contactar con las secciones consulares en Moscú y Varsovia, que se encargan de Ucrania.

Familiares de los peruanos reclutados por Rusia se manifestaron el pasado martes frente a la embajada rusa en Lima para exigir el regreso de sus parientes, especialmente de los heridos, y que se les dé información sobre sus paraderos.

Los familiares aseguraron que aunque en abril pasado pusieron denuncias formales por un caso de trata de personas, los reclutadores que “estafaron y engañaron” a sus allegados siguen libres y sus casos “están durmiendo en la Fiscalía”.

Una de las representantes de las víctimas, identificada como Norma y cuyo hijo figura como desaparecido, afirmó que tenía información de que al menos 150 de estos ciudadanos peruanos reclutados han muerto, aunque señaló que esos datos no habían sido confirmados por la Cancillería.

Los familiares han convocados a protestas y plantones desde los primeros meses de este año para exigir información sobre los enlistados, mientras que el Gobierno peruano emitió notas diplomáticas sin recibir respuesta, por lo que anunció que había solicitado el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para la búsqueda de los connacionales afectados.