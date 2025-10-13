Panamá, 13 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CUMBRE

    Petro afirma que Trump vetó su asistencia al acto en que se firmará el plan de paz de Gaza

    EFE
    Petro afirma que Trump vetó su asistencia al acto en que se firmará el plan de paz de Gaza
    Petro dijo en la Asamblea General de la ONU que Estados Unidos lanza "misiles asesinos sobre jóvenes pobres en el Caribe". Getty Images

    El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó el domingo que su homólogo estadounidense, Donald Trump, vetó su asistencia al acto de firma del plan de paz para Gaza, al que asistirán el lunes numerosas autoridades mundiales en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij.

    +info

    Petro insiste en su propuesta de crear un Ejército para ‘liberar a Palestina’

    Petro hizo la afirmación en su cuenta de X al comentar los abucheos al enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, cuando mencionó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un discurso pronunciado el sábado ante miles de manifestantes reunidos en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv.

    “Trump veta que vaya a la firma de paz sobre Gaza, pero manda a su enviado a Israel y es al enviado de Trump al que chiflan. Aún Trump no comprende el mundo. Es la hora de los pueblos, Trump”, manifestó Petro, quien es un férreo defensor de Palestina.

    El encuentro en Sharm el Sheij será copresidido por Trump y el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y asistirán líderes como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer, entre otros.

    En otro mensaje en su cuenta de X, el presidente colombiano dijo que quiere demandar la decisión de la delegación de Estados Unidos ante la ONU de abandonar el recinto de la Asamblea General el pasado 23 de septiembre, cuando él pronunciaba su discurso.

    “Quiero ponerme bajo un juez de los EEUU, y demandar los actos que quebraron la inmunidad en la asamblea de las Naciones Unidas por vetarme, y quiero que un abogado estadounidense y libertario me ayude. No tengo mucho dinero pero si ganamos el abogado pasará a la historia. Un abogado como John Quincy Adams”, expresó.

    En su discurso en el octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, Petro invitó “a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas” para “liberar a Palestina” y criticó la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos.

    Los representantes de la delegación estadounidense que aún estaban en el recinto lo abandonaron en medio de las críticas de Petro a su Gobierno.

    Tres días después, en un acto convocado en Nueva York contra la guerra israelí en Gaza, Petro pidió a los soldados estadounidenses que desobedezcan mandatos de su Gobierno para así permitir que pueda operar un futuro “ejército de salvación” para Palestina, lo que llevó al Departamento de Estado a cancelarle su visado el mismo día.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Un arquitecto condenado en el caso Blue Apple participó en un recorrido por la villa diplomática, con las hijas del presidente. Leer más
    • Estos son los días libres de noviembre en Panamá por las fiestas patrias. Leer más
    • Madre e hijo colombianos intentan ingresar dinero sin declarar en Panamá. Leer más
    • Así buscan a Panamá en Google. Leer más
    • Fiscalía imputa cargos a cuatro estudiantes por no justificar el uso de fondos entregados como auxilios económicos del Ifarhu. Leer más
    • Reasignaciones por $104 millones en el presupuesto para educación: UP, Unachi y UTP tendrían más recursos. Leer más
    • Tribunal rechaza amparo de la fiscalía en caso de vale digital. Leer más