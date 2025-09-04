Petro anuncia cambios en la coalición de Gobierno tras perder la elección de un magistrado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró el miércoles que la coalición oficialista en el Senado cambiará a raíz de la elección como nuevo magistrado de la Corte Constitucional del exdefensor del Pueblo Carlos Camargo, quien se impuso en la votación a la jurista María Patricia Balanta, preferida del Gobierno.

“La coalición de Gobierno en el Senado se rehace por completo. Su objetivo cambia”, aseguró Petro, sin dar detalles, en su cuenta de X desde Japón, a donde llegó horas antes en visita oficial.

La coalición de gobierno en el senado se rehace por completo. Su objetivo cambia. https://t.co/r0JTN8M3sz — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 4, 2025

La oposición impulsó la candidatura de Camargo con el argumento de que un triunfo de Balanta le daría a Petro una mayoría en la Corte Constitucional y podría inclinar a su favor la balanza en caso de que el Gobierno promueva una reforma de la Constitución para revivir la reelección presidencial.

En la votación de este miércoles, Camargo —quien fue Defensor del Pueblo entre 2020 y 2024— obtuvo 62 votos, mientras que Balanta, que llegó con el guiño del Gobierno, recibió 41 apoyos, un resultado muy inferior al que esperaban el Pacto Histórico, partido de Gobierno, y sus aliados.

Medios locales aseguraron que esa derrota puede derivar en la salida del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, considerado cuota del partido Alianza Verde.

También se habla de que la misma suerte correrán los ministros de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Julián Molina, del Partido de la U; y de Comercio, Diana Marcela Morales, considerada aliada del Partido Liberal.

En otro mensaje en su cuenta de X, Petro consideró un retroceso para el país que Balanta no hubiese sido elegida por el Senado como nueva magistrada de la Corte Constitucional por ser “mujer” y “negra”.

“Excluyeron a la mujer y a la negra, bajo el infundio de que era mía y me tomaría la Corte Constitucional”, aseguró el presidente, quien además sostuvo que solo conoció a Balanta “hace tres días”.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que los congresistas rechazaron la mejor hoja de vida. Además, acusó a los medios, las cortes y las redes de estigmatizar a Balanta.

“Hoy se eligió a Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional; esto agitó un avispero político. Lo que queda claro es que las cortes, los medios y las redes tienen el poder en contra de la mejor hoja de vida para el tribunal constitucional”, aseguró.