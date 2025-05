Gustavo Petro asegura que apoyará al pueblo ‘si toca ir a huelga indefinida’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este martes que la discusión sobre la convocatoria a una consulta popular para destrabar sus reformas se dará en “la lucha popular” y aseguró que apoyará una huelga indefinida si así lo decide el pueblo y que, si lo destituyen por ello, “estallará la revolución” en el país.

“Si toca ir a huelga indefinida (...) el presidente se pondrá al lado del pueblo y si me van a echar por ello estallará la revolución en Colombia porque no vamos a arrodillarnos”, declaró Petro ante miles de personas que acudieron a su llamado y se congregaron en el Paseo Bolívar de la ciudad caribeña de Barranquilla.

Allí, el mandatario había convocado a un ‘cabildo abierto’, un espacio de participación ciudadana contemplado en la Constitución colombiana que permite dialogar sobre temas de interés público, aunque sus conclusiones no sean vinculantes, después de que, el pasado 14 de mayo, el Senado rechazara su propuesta de convocar una consulta popular para reformar el sistema laboral colombiano.

La reforma laboral de Petro incluye temas como la reducción de la jornada laboral de ocho horas, licencias por salud —incluidos los dolores menstruales—, salarios dignos para el campo y el fin de la tercerización, entre otros.

“No hemos pedido nada que no sea normal en el mundo, no estamos siendo exagerados ni radicales. Yo no estoy pidiendo el socialismo, aunque quisiera (...) aquí solo queremos la dignidad del pueblo trabajador”, dijo Petro durante su discurso de más de 40 minutos, que comenzó varias horas después de lo previsto y tras una ofrenda floral en homenaje al libertador Simón Bolívar.

Desde este momento se levanta el pueblo de Colombia. Estoy dispuesto al dialogo y al acuerdo. Pero de tu a tu y con el pueblo levantado. pic.twitter.com/JTBDqyziLp — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 21, 2025

Desde el mediodía, representantes de organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles y afrodescendientes se concentraron en el centro de Barranquilla para apoyar la consulta popular propuesta por Petro.

Llamado al pueblo

La decisión del Senado de bloquear las 12 preguntas que el Gobierno quería llevar a las urnas ha sido una de las mayores derrotas políticas del presidente desde que asumió el poder en agosto de 2022, y que él calificó como un “fraude”.

A pesar de ese revés, el Ejecutivo presentó ayer una nueva propuesta para convocar una nueva consulta popular a esa misma cámara legislativa, aunque esta versión incluye un total de 16 preguntas, con cuatro nuevas enfocadas en asuntos de salud.

“A partir de hoy, el pueblo de Colombia se levanta”, afirmó Petro, quien insistió en que la discusión de la consulta popular se dará en la lucha social: “La oligarquía de Colombia debe saber que ahora tiene el pueblo enfrentado porque no fue capaz de dialogar con el presidente”.

El mandatario subrayó que, a través de la consulta popular, sus frustradas reformas laboral y de salud buscan “construir la justicia social” en el país y acusó a los congresistas opositores de atropellar la “dignidad” de los colombianos.

“Destruyen familias cuando impiden que la jornada laboral sea de ocho horas y no de esclavos. Acoso, esclavitud, pérdida de derechos, nos quitan la dignidad (...) ¿Por qué no dejan que el pueblo de Colombia decida?”, se preguntó.