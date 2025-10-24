Panamá, 24 de octubre del 2025

    Petro califica de ‘paradoja’ su inclusión en la Lista Clinton de Estados Unidos

    EFE
    Combo de fotografías donde aparece el presidente de Colombia, Gustavo Petro y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. EFE

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó este viernes que él, sus hijos y su esposa figuran en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como ‘Lista Clinton’, lo que calificó de una “paradoja” y atribuyó a su lucha contra el narcotráfico.

    Estados Unidos incluye al presidente Petro en la lista OFAC tras acusarlo de ‘líder del narcotráfico’

    “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína”, escribió Petro en X, en medio de la escalada de tensiones entre Colombia y Estados Unidos por la lucha antidrogas.

    El mandatario dijo que “se cumplió” la “amenaza” del senador republicano Bernie Moreno, de origen colombiano, quien había adelantado hace días en una entrevista con Fox News que Petro y su familia podrían entrar en la lista de sanciones económicas y comerciales del Departamento del Tesoro estadounidense.

    “Yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”, confirmó Petro, que agregó: “Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”.

    El jefe de Estado colombiano, quien ha intensificado sus críticas a su homólogo estadounidense, Donald Trump, desde que este ordenó en agosto un despliegue militar en el Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, informó que el abogado que lo defenderá “será Dany Kovalik de los Estados Unidos”.

    El Departamento del Tesoro estadounidense informó hoy que, además de Petro, también fueron incluidos en la lista de la OFAC la primera dama, Verónica Alcocer; su hijo primogénito Nicolás Petro y el ministro colombiano del Interior, Armando Benedetti, por lo cual quedan bloqueados todos sus activos y propiedades en Estados Unidos y se prohíbe hacer transacciones con ellos.

    La noticia llega cuando los lazos entre Bogotá y Washington, históricamente sólidos en comercio, cooperación militar y asistencia económica, atraviesan uno de sus peores momentos desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero.

    La nueva crisis escaló el domingo pasado cuando el mandatario estadounidense acusó a Petro de ser “un líder del narcotráfico” y anunció el fin de la ayuda financiera a Colombia, alegando su supuesta inacción frente a la lucha antidrogas.

    El tono subió aún más el miércoles, cuando Trump lo llamó “un matón y un mal tipo” y advirtió que podría tomar “medidas muy serias” contra el país.

    Washington anunció, además, que ya suspendió todos los pagos y subsidios a Bogotá e informó sobre dos nuevos ataques a lanchas en el Pacífico, cerca de las costas colombianas, que supuestamente transportaban droga.

    Petro calificó estos ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico como “ejecuciones extrajudiciales” que, dijo, “rompen el derecho internacional”.

    EFE

    Agencia de noticias

