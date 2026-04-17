Gustavo Petro acusa a Marco Rubio de empujar a Trump hacia una agenda ‘destructiva’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente colombiano, Gustavo Petro, se despachó este viernes, en Los Desayunos de RTVE y EFE, contra el secretario de Estado, Marco Rubio, cuyo “fundamentalismo sionista” está empujando a Donald Trump a la destrucción de la humanidad y elogió la postura de España frente a la guerra en Irán en un contexto en el que en Europa “Hitler está otra vez vivo”, en alusión a la extrema derecha.

Petro defendió que Trump está rodeado de “burbujas comunicacionales que lo rodean permanentemente y por prejuicios”, y que una de esas burbujas es la de Rubio, quien “ve a Fidel Castro en cada uno de nosotros”.

“Trump en esa oficina vive rodeado de burbujas, de personas ajenas a él, cada cual con agenda diferente y compitiendo entre sí (...) la agenda más problemática la vi en Marco Rubio, imbuido de fundamentalismo sionista”, subrayó.

Según el mandatario, quien fue desde los inicios de la ofensiva en Gaza una de las voces más firmes contra Israel, Trump se está viendo “jalonado” (empujado) por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a “un bloque muy destructivo para la humanidad”, defendió en la entrevista liderada por las periodistas Pepa Bueno (TVE), Emilia Pérez (EFE) y Juan Tato (RNE).

España, a la vanguardia de Europa

Petro llegó a España para participar en dos cumbres que tienen lugar durante el fin de semana en Barcelona: la Movilización Global Progresista y a la VI Reunión en Defensa de la Democracia, ambas convocadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Desde Barcelona, aseguró: “Me parece que la posición española es de vanguardia en Europa; enfrentar que lo que han hecho en Irán es una agresión que rompe con el derecho internacional y aceptar que la migración no es empobrecedora de Europa, como dijo Hitler de los judíos, sino enriquecedora”.

Sobre todo en un momento en que Adolf Hitler “está otra vez vivo en Europa” a través del “odio racial al extranjero” que permite a las formaciones de extrema derecha ganar elecciones.

“La diversidad es la fuente de riqueza. Ahora, la xenofobia y ganar elecciones a través del odio al extranjero y racial, porque no es a cualquier extranjero, porque depende del color de la piel, eso se llama Hitler. Eso es Hitler. Hitler está de nuevo vivo en Europa y quiere mandar bombarderos a bombardear ciudades europeas, como hizo aquí cerca”, lamentó Petro, primer presidente de izquierdas de Colombia.

Venezuela y Cuba

Además, volvió a criticar la injerencia en Venezuela y Cuba, donde alegó que el bloqueo estadounidense constituye un “genocidio”, porque conlleva “matar a un pueblo de hambre”.

El mandatario dijo que Estados Unidos “piensa ir a atacar con misiles, imponerse” en Cuba, en referencia a las amenazas de Trump de hacerse con la isla por la fuerza y, a su juicio, “no deberían hacerlo”.

“¿Entonces qué hay que hacer con Cuba? Hablar”, comentó a continuación, añadiendo: “Cuba es diferente a Venezuela” y eso Estados Unidos no lo ve, porque la isla “vivió una revolución profunda, una de verdad”, argumentó el mandatario.

Respecto a Venezuela, destacó que él no es amigo de Nicolás Maduro, pero lamentó que su captura y la “agresión” estadounidense en Caracas “es una herida irreversible, difícil de sanar por generaciones hacia delante”, algo que le dijo a Trump durante su reunión, ante lo que el republicano se quedó en silencio.

Petro viajará a Caracas el próximo viernes 24 para buscar la reunión, que se pospuso en marzo en la frontera, con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, aunque no confirmó que se reunirían: “Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas”.