    Petro dice que en Estados Unidos, Chile y Argentina tratan a los colombianos ‘como esclavos’

    EFE
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro. / Getty Images

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este martes a los colombianos que residen en Estados Unidos, Chile y Argentina que regresen al país, al asegurar que en esas naciones son tratados “como esclavos y perros perseguidos por las calles”.

    “Yo les pido a todos los colombianos que regresen ya de Chile, Argentina y Estados Unidos porque los van a tratar como esclavos y como perros perseguidos por las calles”, afirmó el mandatario durante una intervención pública en Bogotá, donde presentó los planos para la restauración de un hospital.

    Petro sostuvo que la promesa de prosperidad en el exterior suele ser un “error” y aseguró que los migrantes terminan enfrentando condiciones laborales precarias, con riesgos para su salud y su integridad física, haciendo referencia a las redadas masivas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que se han cobrado miles de detenciones y dos víctimas mortales en Mineápolis.

