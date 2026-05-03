Petro dice que las armas que matan civiles en el suroeste de Colombia llegan desde Ecuador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este domingo que las armas y explosivos utilizados por grupos armados para atacar a civiles en el departamento del Cauca (suroeste) ingresan desde Ecuador, país con el que su gobierno vive una tensión diplomática.

“Las armas con las que matan civiles en el Cauca vienen del Ecuador: municiones y explosivos entran por la frontera”, afirmó el mandatario en un largo mensaje publicado en su cuenta de X.

Se burlaban de conexiones entre la banda de los choneros del norte del Ecuador que dirigía alias "Fito", y el gobierno de Noboa.



Lo que ha hecho Noboa es utilizar a Colombia y mi gobierno para desviar el debate de los poderosos políticos del Ecuador ligados al narcotráfico.



Es… https://t.co/P7oCB4OJ2w — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 3, 2026

Los comentarios de Petro se producen ocho días después del atentado perpetrado en la Vía Panamericana, cerca de la localidad de Cajibío, en el departamento del Cauca, que dejó al menos 20 civiles muertos y más de 30 heridos, y que el Gobierno atribuye a disidencias de las FARC.

El mandatario no dio detalles sobre el origen de su afirmación pero el pasado lunes, en una alocución al país, ordenó a los jefes de las Fuerzas Armadas investigar si los explosivos usados en ese ataque procedían de Ecuador.

Supuestos vínculos con mafias

El mandatario, que tiene un duro enfrentamiento con su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, insinuó que hay “conexiones entre la banda de los choneros del norte del Ecuador, que dirigía alias ‘Fito’, y el gobierno” de ese país.

Alias Fito es el narcotraficante José Adolfo Macías, que en enero de 2024 se fugó de una cárcel en Guayaquil, hecho que desató una ola de violencia en Ecuador y llevó a Noboa a declararle la guerra a los grupos narcotraficantes.

Tras su recaptura en junio de 2025, Fito fue extraditado a Estados Unidos el 20 de julio pasado y se convirtió en el primer gran narcotraficante ecuatoriano juzgado en ese país en una corte de Nueva York.

“Lo que ha hecho Noboa es utilizar a Colombia y mi gobierno para desviar el debate de los poderosos políticos del Ecuador ligados al narcotráfico”, aseguró Petro.

Según el mandatario, esos vínculos “entre política, poder y narcotráfico” elevan el poder de las mafias, y “por eso Ecuador se convirtió en el mayor exportador del mundo de cocaína y tiene una tasa de homicidios que es el doble de Colombia”.

Petro afirmó además “que desde el Ecuador se sabotea el programa de paz de Colombia y la erradicación masiva y voluntaria de cultivos” ilícitos porque, según dijo, “eso no le gusta a la mafia ecuatoriana y sus políticos”.

“Buscan hostigar militarmente y escalar el conflicto para sabotear las elecciones” presidenciales del próximo 31 de mayo en Colombia con el fin de beneficiar a la oposición de derecha, añadió el mandatario.

Las tensiones entre Bogotá y Quito se han intensificado en los últimos meses tras cruces de acusaciones entre Petro y Noboa sobre el manejo del narcotráfico y la seguridad en la frontera común de 586 kilómetros.

La crisis bilateral se vio agravada porque Ecuador elevó progresivamente los aranceles a productos colombianos hasta el 100%, una medida impulsada por Noboa bajo el argumento de que Colombia no combate con contundencia el narcotráfico en la frontera, dando pie a una guerra comercial que llevó incluso a los dos gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores en Bogotá y Quito.