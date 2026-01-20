Petro elimina prima especial de casi 3,700 dólares mensuales a congresistas de Colombia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó un decreto que elimina la prima especial de servicios que recibían los congresistas y que rondaba los 16 millones de pesos (unos 3,670 dólares) mensuales, una decisión tanto aplaudida como cuestionada este martes por sectores políticos.

“He firmado el decreto por medio del cual eliminamos la prima especial a los congresistas de la República”, escribió Petro en redes sociales.

El decreto 0030 de 2026, firmado el lunes pero difundido durante esta jornada, deroga una norma vigente desde 2013 y expedida por el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).

La medida vigente hasta hoy sustituía los beneficios de localización, vivienda y salud de los congresistas por una prima especial equivalente a más de 7,8 millones de pesos en 2013, que reajustada anualmente en el mismo porcentaje del salario básico, llevó su valor actual a cerca de 16 millones de pesos.

Según la norma, la remuneración de los congresistas era “desproporcionada” frente al ingreso promedio de la población y a la realidad económica del país, por lo que el Gobierno consideró necesario adoptar “medidas de austeridad y reorientar el gasto público, en coherencia con los principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto, transparencia y equidad”.

La medida tendrá efectos fiscales a partir del 20 de julio de 2026, fecha en la que se posesionará el próximo Congreso que se elegirá el próximo 8 de marzo.

Críticas y aplausos

La medida fue cuestionada por el presidente del Senado, Lidio García, quien afirmó en X que Petro recibió durante casi 20 años esa prima cuando fue congresista “sin expresar inconformidad”.

“Este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo”, puntualizó.

En contraste, la decisión fue celebrada por sectores afines al Gobierno como un gesto de coherencia con el discurso de austeridad y equidad del presidente Petro.

“Esta es una buena noticia para Colombia. Reducir el salario de los congresistas es un mensaje claro: el poder público debe dar ejemplo”, escribió en X el presidente de la Cámara, Julián López.

La eliminación o reducción de beneficios salariales de los congresistas en Colombia ha sido planteada en el pasado desde el propio Legislativo, sin que hasta ahora hubiera prosperado.

Iniciativas en ese sentido, entre ellas propuestas impulsadas por el senador Iván Cepeda y otros sectores, han naufragado en el Congreso en medio de resistencias internas.