Panamá, 21 de junio del 2026
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    Elecciones presidenciales

    Petro garantiza el traspaso del poder en Colombia al votar por última vez como presidente

    Katiuska Hernández
    Petro garantiza el traspaso del poder en Colombia al votar por última vez como presidente
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, muestra su voto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, que elegirá a quien gobernará al país en el periodo 2026-2030, en Bogotá (Colombia). EFE/ Natalia Pedraza

    Desafíando las reglas electorales el presidente colombiano, Gustavo Petro, volvió a mostrar la papeleta de votación ante las cámaras luego de sufragar este domingo en la segunda vuelta, tal y como lo hizo en la primera ronda a finales de mayo. El voto estaba marcado por el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

    El mandatario colombiano, aseguró que no se quedará ni un segundo más en el poder, con lo que garantiza un traspaso rápido a quien salga electo este domingo,

    El presidente Petro vestido de blanco de pies a cabeza, depositó su voto en el puesto instalado en el Capitolio Nacional, en el centro de Bogotá, a donde llegó en compañía de sus hijas Sofía y Antonella, y de su ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, después de asistir en la Plaza de Bolívar a la apertura protocolaria de las elecciones.

    “El primer hecho que hay que validar hoy es que el presidente de Colombia no se pasa ni un segundo después del mandato que le dio su pueblo, obedezco a mi pueblo”, dijo Petro sobre la transferencia del cargo que tendrá lugar el próximo 7 de agosto, según reseñó la agencia EFE.

    El mandatario recordó que en estos cuatro años en que ha estado en la Presidencia se especuló con la posibilidad de que no entregaría el poder y se habló de “dictaduras”, lo que desvirtuó tajantemente.

    “Extraño dictador el que entrega su mandato, extraño dictador el que no ha cogido un solo preso político, a nadie preso de conciencia. No se ha perseguido a nadie por sus opiniones, maneras de pensar, maneras de creer, religiosas, o de otra especie, culturales, étnicas, de género, de expresión sexual libre”, manifestó.

    Según Petro, el balance que harán el tiempo y la historia de sus cuatro años de Gobierno será el de “mucha libertad y mucha democracia a pesar de las dificultades”.

    “Entregamos una democracia brillante, viva, multicolor, como la llamo yo, ni un grado menos y sí muchísimos grados más de democracia de como la recibí en un país que en ese momento estaba ensangrentado”, afirmó.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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