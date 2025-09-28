Panamá, 28 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Controversia

    Petro insiste en su propuesta de crear un Ejército para ‘liberar a Palestina’

    EFE
    Petro insiste en su propuesta de crear un Ejército para ‘liberar a Palestina’
    Fotografía cedida del presidente Gustavo Petro. EFE/ Presidencia de Colombia

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este domingo su propuesta de crear un Ejército para “liberar a Palestina”, que en su opinión debe ser organizado por la ONU si Estados Unidos no asume esa tarea.

    “Si el ejército de los Estados Unidos no es capaz de apoyar las decisiones de la justicia internacional, entonces le corresponde a la ONU configurar un ejército capaz de liberar a Palestina”, manifestó Petro en su cuenta de X.

    Petro, que es un firme defensor de la causa palestina y crítico de Israel, país con el que rompió relaciones en mayo del año pasado por su guerra en Gaza, agregó que “es legítimo pedirle a gobiernos y ejércitos que defiendan la democracia”.

    El mandatario ya planteó esa idea en su discurso del pasado martes ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York: “Invito a las naciones del mundo y a sus pueblos sobre todo, como parte de la humanidad, a unir ejércitos y armas. Hay que liberar a Palestina”, dijo.

    Tres días después, en una manifestación propalestina en Nueva York que pedía el alto el fuego en Gaza y reprobaba el viaje del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para intervenir ante la ONU, Petro volvió a hablar del tema pero fue más allá al instar a soldados de Estados Unidos a no apoyar “un genocidio” en Gaza.

    Por ese discurso, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció el mismo viernes la retirada del visado a Petro, una medida que causó fuertes críticas al mandatario en Colombia, donde se le acusa de anteponer su ideología a los intereses nacionales.

    “Esta mañana (viernes), el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Por estas acciones imprudentes y provocadoras, revocaremos la visa de Petro”, señaló el Departamento de Estado en X.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este viernes 26 de septiembre. Leer más
    • Aduanas realiza otro allanamiento a un depósito en la ciudad capital y decomisa mercancía de presunto contrabando. Leer más
    • Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá. Leer más
    • CSJ desestima amparo de Asoprof contra retención de salarios a educadores. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 comienza el 1 de octubre: confirma el Ifarhu. Leer más
    • DGI suspende RUC a 30,500 empresas por inconsistencias. Leer más
    • Punto de venta de Agroferias del IMA para este sábado 27 de septiembre. Leer más