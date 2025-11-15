Petro lamenta la muerte de siete menores en bombardeo a guerrilleros

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó este sábado la muerte de siete menores de edad en un bombardeo contra disidentes de las FARC en el departamento del Guaviare (centro-sur) y asumió la responsabilidad por ese ataque que mató a 20 guerrilleros del grupo liderado por Néstor Vera, alias Iván Mordisco.

“Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se deja avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros”, manifestó el mandatario en su cuenta de X, ante las críticas recibidas por la muerte de los menores en el bombardeo.

No es un crimen de guerra. Primero porque no ocultamos información como ustedes si lo hicieron, segundo porque la información no era completa y si implicaba riesgo, tercero porque si no se hace, 150 hombres bien armados hubieran podido matar a 20 soldados que se encontraban al… https://t.co/TcHVqTqdZb — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 15, 2025

La defensora del Pueblo, Iris Marín, dijo hoy en un comunicado que al menos seis de los muertos que dejó ese bombardeo eran menores de edad, cifra que el Instituto de Medicina Legal (IML) elevó a siete, al tiempo que confirmó que son 20 los cuerpos recibidos, uno más de los informados inicialmente.

El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, señaló que esa institución “recibió 20 cuerpos el pasado 12 de noviembre” en sus sedes de Villavicencio y San José del Guaviare, y que “trece de los cuerpos corresponden a hombres y siete a mujeres”.

“Producto de los análisis forenses realizados se determinó que siete de los cuerpos sin vida (...) son de menores de edad: de género femenino, cuatro, y de género masculino, tres”, manifestó Cortés.

Primero, la seguridad

Petro añadió que si no hubiera ordenado el bombardeo contra los disidentes, hoy lo criticarían porque dejó emboscar a los soldados.

“Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida (a los militares)”, dijo, y afirmó que “es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”.

Ante las numerosas críticas recibidas porque cuando estaba en la oposición condenó bombardeos como este, el mandatario señaló: “Decisión riesgosa, bombardear antes que (los guerrilleros) lleguen a su objetivo. Eso hice”.

El mandatario, que esta semana también ordenó un bombardeo contra disidencias de las FARC en el departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela, subrayó “que lo esencial en la guerra es ganar al pueblo y transformar el territorio” y aseguró que eso es lo que ha buscado con su política de paz total".

“Quienes no quieren la paz han recibido neutralización de sus combatientes por decenas”, expresó el presidente y señaló que en su Gobierno, gracias a la presión militar, han sido “rescatados 2,411 niños de las garras de los grupos armados del narco”.

Al denunciar la muerte de los menores en el bombardeo, la defensora del Pueblo pidió en su comunicado respetar el derecho internacional, aunque recalcó que “la responsabilidad” final recae en los grupos armados que los reclutan.

El principio de humanidad debe prevalecer por encima de la guerra.



Las Fuerzas Militares desarrollaron una operación en el Guaviare contra las disidencias de 'Iván Mordisco', en la cual se confirmó el fallecimiento de seis niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento… pic.twitter.com/EeazaYPjV7 — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 15, 2025

“Todo esto es lamentable, es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables: a menores de edad reclutados por falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares”, sostuvo Marín.