Panamá, 17 de diciembre del 2025

    Declaraciones

    Petro llama ‘dictador’ a Maduro pero dice que no es narcotraficante como afirma Estados Unidos

    EFE
    Los presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Nicolás Maduro, de Venezuela. EFE/Archivo

    El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este martes que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, es un “dictador”, pero aseguró que no existe evidencia de que sea un narcotraficante, como sostiene Estados Unidos.

    “Maduro es dictador por concentrar poderes, pero no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco. Esa es una narrativa de los EEUU.”, dijo Petro, en su cuenta de X.

    El mandatario respondió así a una crítica en la red social de la periodista Ángela Patricia Janiot, quien preguntó: “¿Por qué será que Gustavo Petro no tiene ningún pudor en llamar nazi y fascista al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y permanece mudo y con miedo de llamar a Nicolás Maduro como un narcodictador y usurpador del poder?”.

    La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado a Maduro como el líder del Cartel de los Soles —calificado por Washington como un grupo terrorista—, acusación que el Gobierno venezolano niega tajantemente.

    Petro, considerado un aliado de Maduro, propuso el mes pasado un “gobierno de transición compartido” en Venezuela para solucionar la crisis que vive ese país y evitar también una intervención extranjera, como denuncia Caracas tras el despliegue aeronaval de Estados Unidos en aguas del mar Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico.

    Con relación a Kast, de ultraderecha, y su triunfo del pasado domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, Petro dijo ese día que en América “vienen los vientos de la muerte” y añadió que “jamás” le dará la mano “a un nazi y a un hijo de nazi”, lo que provocó una carta de protesta del Gobierno del presidente Gabriel Boric.

    Pese a esa nota de protesta, el mandatario colombiano volvió a llamar hoy “nazi” a Kast.

    “Lo que ha ganado en Chile no es la derecha, no se confundan, lo que ha ganado es la extrema derecha que en Latinoamérica, es simple y puro fascismo. Son nazis y no solo franquistas y desatan, y no se arrepienten, genocidios”, escribió Petro en la red social X.

    EFE

    Agencia de noticias

