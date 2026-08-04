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    COLOMBIA

    Petro presenta su retrato oficial en la Casa de Nariño antes de entregar el poder

    EFE
    Petro presenta su retrato oficial en la Casa de Nariño antes de entregar el poder
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, observa su retrato presidencial. EFE/ Carlos Ortega

    El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, develó este lunes su retrato en la galería de exmandatarios de la Casa de Nariño, sede del Gobierno, cuatro días antes de dejar el cargo en el que será sucedido por el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

    Luego de una rueda de prensa en la que insistió en el supuesto fraude en las elecciones presidenciales, Petro, acompañado por miembros de su gabinete, develó en medio de aplausos la pintura de autoría de Jaime Rojas que permanecía oculta bajo una tela roja, colgada al lado del retrato oficial de su antecesor en el cargo, Iván Duque (2018-2022).

    La obra muestra a Petro de cuerpo entero, vestido de blanco y con zapatos deportivos del mismo color, sentado en un sillón y con un lápiz en la mano izquierda, un gesto que suele repetir cuando habla desde el atril en sus discursos, rodeado por tres mariposas amarillas que representan la obra del nobel Gabriel García Márquez.

    El mandatario lleva además en la muñeca dos de los símbolos que han marcado su imagen pública: una pulsera con los colores de la bandera de “guerra a muerte”, asociada a un decreto emitido por Simón Bolívar en 1813 durante la independencia, y la cruz de Tau de madera, un símbolo franciscano de paz que usa desde hace años.

    Petro presenta su retrato oficial en la Casa de Nariño antes de entregar el poder
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, posa junto a su retrato presidencial realizado por el pintor Jaime Rojas, en la Casa de Nariño en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

    Detrás del sillón se ve una casa campesina con un cultivo que parece ser de café y, en el horizonte, las montañas bajo un cielo de arreboles.

    Petro explicó anteriormente que ese retrato se expondría cuando “se ponga el cuadro del presidente negro Carlos (sic) Nieto y del presidente indígena General José María Melo”, dos personajes históricos a los que suele aludir en sus discursos y cuyos cuadros, sin embargo, aún no están expuestos en la galería de expresidentes.

    El presidente negro al que alude Petro es Juan José Nieto, que gobernó la Confederación Granadina, uno de los nombres que tuvo la actual República de Colombia, por un periodo de menos de seis meses, entre el 25 de enero y el 18 de julio de 1861.

    Petro presenta su retrato oficial en la Casa de Nariño antes de entregar el poder
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante la develación de su retrato presidencial realizado por el pintor Jaime Rojas. EFE

    El mandatario indígena José María Melo fue un militar que se unió al ejército del Libertador Simón Bolívar, luchó en varias guerras de independencia en países de América del Sur y entre el 17 de abril y el 4 de diciembre de 1854 fue presidente de facto de la República de la Nueva Granada, creada tras la disolución de la Gran Colombia.

    La instalación del retrato es uno de los últimos actos del mandatario saliente antes del próximo 7 de agosto, cuando será investido en Cali, principal ciudad del suroeste del país, el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

    EFE

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