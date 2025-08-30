Panamá, 30 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Crisis en Venezuela

    Petro, sobre una invasión a Venezuela: ‘Los problemas latinoamericanos los solucionamos los latinoamericanos’

    Europa Press
    Petro, sobre una invasión a Venezuela: ‘Los problemas latinoamericanos los solucionamos los latinoamericanos’
    Foto cedida del mandatario colombiano, Gustavo Petro, durante una alocución televisada en Bogotá (Colombia). EFE/ Presidencia de Colombia

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado nuevamente este viernes la idea de una eventual “invasión extranjera” en territorio venezolano y ha defendido que los “problemas” regionales han de resolverse por y desde la región, sin injerencias de terceras potencias, en el marco de la creciente tensión política entre Venezuela y Estados Unidos a cuenta del despliegue de buques militares en la región.

    “Ni Colombia ni la oposición venezolana en Venezuela, ni ningún latinoamericano que se respete, debe ni solicitar ni alegrarse con una invasión extranjera en nuestro suelo”, ha expresado el mandatario en un breve mensaje compartido en su cuenta en la red social X.

    En la misma publicación, Petro ha insistido en que “los problemas de los latinoamericanos y caribeños” han de ser resueltos única y exclusivamente por los latinoamericanos y caribeños, y ha reivindicado una relación de igual a igual con el resto de potencias de Europa, América, África y Asia.

    “Con Europa o con Norteamérica o con China o África, hablamos de nuestros problemas comunes de tú a tú y como humanos , no como siervos”, ha sentenciado el presidente colombiano.

    Estas declaraciones siguen la línea de la crítica vertida este mismo viernes por el líder opositor venezolano Henrique Capriles, quien ha reprendido a quienes “no miden sus palabras” y han estado hablando “con ligereza” acerca de la posibilidad de que Estados Unidos invadiera Venezuela.

    “La mayor parte de las personas que quieren una solución militar y que llegue una invasión de Estados Unidos, no viven en Venezuela”, ha dicho Capriles, diputado de la Asamblea Nacional, en una entrevista para BBC, en un momento en el que varios de sus buques de guerra permanecen fondeando frente a las costas del país en una operación contra el narcotráfico.

    Europa Press

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Juez suspende cumplimiento de pena de 32 meses de prisión a la exministra Alma Cortés. Leer más
    • Jubilados y pensionados podrían recibir el pago del bono en las próximas 48 horas. Leer más
    • Este viernes también hay Agroferias del IMA; conoce en qué provincias. Leer más
    • Anuncian el retorno de Chiquita a Panamá; Gobierno firmó memorando de entendimiento con la bananera. Leer más
    • Estos son los puntos de venta de las Agroferias del IMA para este jueves 28 de agosto. Leer más
    • Acuerdo con Chiquita en Panamá establece que las fincas bananeras serán operadas por terceros. Leer más
    • ¿Quién administrará los nuevos puertos? El Canal de Panamá prepara licitación abierta. Leer más