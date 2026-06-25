‘Pidan ayuda. Estamos aquí’: los testimonios tras el terremoto y su potente réplica en Venezuela

“Es el temblor más fuerte que he sentido en mi vida”, dice Nicole Kolster, periodista y colaboradora de BBC Mundo. “Fue tan fuerte que pensé que el edificio me iba a caer encima”.

Vive en el piso 7 de un apartamento del sector Palos Grandes, en el este de Caracas, donde la sacudida del temblor de magnitud 7,2 registrado este miércoles en la tarde en Venezuela y su casi inmediata réplica, de 7,5, se notaron con fuerza.

Por el momento no se conoce la magnitud de los daños causados por ambos temblores, aunque la alerta del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y las imágenes anticipan que puede haber víctimas mortales e importantes pérdidas económicas.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que se declaró el estado de emergencia y se suspendieron las actividades no esenciales. “El primer mensaje para nuestra población es mantener la unión para salvar vidas”, anunció en cadena nacional.

“Comenzó a temblar, vi cómo los ventanales se movían, y lo que se me ocurrió hacer fue meterme entre la puerta de entrada y una pared de piedra, que a mi juicio es bastante fuerte, para tratar de resguardarme”, le dice Kolster a BBC Mundo.

Allí se quedó “un buen rato”, hasta que escuchó a los vecinos gritar que bajara a la calle.

“Es la primera vez en 37 años que siento un sismo de esta magnitud”, relata, mientras le cuenta a BBC Mundo que entre los escombros de un edificio derrumbado se oye a gente pidiendo auxilio.

“Pidan ayuda. Estamos aquí”, dice que se escucha.

Los rescatistas evacuaron a una persona herida de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026. (Foto de Manaure Quintero / AFP vía Getty Images) / AFP vía Getty Images

En las fotografías y videos compartidos se ve a los vecinos en la calle, algunos descalzos, otros entre llantos, abrazados.

“¡Dios mío! ¡Dios mío!”, se escucha decir a Vanessa Silva en un video que grabó en el momento del temblor desde su vivienda. “Agarra a mi mamá”, le grita a un familiar.

“Una hora después del temblor todos están afuera esperando resguardarse ante una eventual réplica”, prosigue Kolster.

“Hay personas muy tristes, impotentes porque no pudieron sacar a sus mascotas. Otras trataron de sacar de los sótanos de los edificios sus carros, por temor a que haya una réplica y sea peor”, añade. “La recomendación es no volver a subir al edificio”, explica.

“Nuestro apartamento tienen algunas paredes agrietadas. Hay postes caídos, no tenemos luz, no hay señal”, dice Maria Elise, otra vecina de esta área céntrica de Caracas.

A unos 10 kilómetros de allí, en Altamira, otra zona céntrica de la capital, Anais López también aguarda en la calle.

“Estamos esperando que alguien diga que es seguro regresar”, cuenta.

Dice que le costó abrir la puerta de su casa en el octavo piso de un bloque de apartamentos, “porque había muchos escombros de cosas que se cayeron”, y que bajó corriendo con lo puesto, sin tener ni tiempo para ponerse los lentes.

Gustavo Duque, el alcalde del municipio de Chacao, al que pertenecen Palos Grandes y Altamira, informó del derrumbe de un edificio de 8 pisos y otro de 12, y agregó que las autoridades lograron rescatar a 18 personas con vida.

El terremoto ocurrió a las 18:04 hora local y tuvo su epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, unos 280 km al oeste de Caracas. Y el de su réplica, aún más potente, de magnitud 7,5 según USGS, se registró cerca del municipio de Yumare, un poco más al norte.

Gente ante los escombros de un edificio en Palos Grandes, Caracas, Venezuela. / Nicole Kolster

Decenas de personas que se encontraban dentro el Aeropuerto Internacional de Maiquetía gritaban y corrían mientras se presentaban daños estructurales significativos, muestran videos en redes sociales. La presidenta Rodríguez confirmó que el aeropuerto fue cerrado.

El servicio de gas natural directo, que surte miles de hogares en las ciudades venezolanas, fue interrumpido como medida de precaución para evitar “algún tipo de accidente”, dijo el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello.

El servicio de electricidad y la señal de internet quedaron inmediatamente interrumpidos después del sismo en varias partes de la ciudad.

Según informó el ministro Cabello, además de en Caracas, ambas sacudidas se sintieron en los estados de Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Miranda y La Guaira.

Una mujer de Calabozo, en Guárico, 270 kilómetros al sur de Caracas, le cuenta a BBC Mundo que estaba tejiendo en su puesto de trabajo cuando le llegó una alerta de terremoto al celular.

“No había terminado de decirlo cuando se me empezó a mover la silla, pero fuerte, muy fuerte”.

La alerta del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y las imágenes anticipan que puede haber víctimas mortales e importantes pérdidas económicas. / Getty Images

El ministro Cabello confirmó en televisión estatal que casas y edificios se vinieron abajo por el sismo, y agregó que “todos los organismos de seguridad y asistencia, protección civil, voluntarios, bomberos, policías” habían sido desplegados.

El ministro instó a todos los venezolanos en las zonas afectadas a evacuar los edificios, para mantenerse a salvo en caso de réplicas, y pidió calma.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió que es probable que se produzcan numerosas víctimas y daños generalizados.

“Es probable que el desastre tenga un alcance extenso”, informó el organismo.

Según la agencia, existe un riesgo significativo de deslizamientos de tierra y licuefacción del suelo.

Por otro lado, las alertas de tsunami emitidas al poco de registrarse los temblores para Venezuela, Aruba y Bonaire, así como avisos preventivos para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Británicas ya fueron canceladas.

“A juicio de todos los datos disponibles... el peligro de tsunami derivada de este terremoto ha pasado y ya no existe ninguna amenaza”, señaló el Sistema de Alertas de Tsunami de EE.UU.

Escombros de un edificio en Palos Grandes, Caracas, Venezuela. / Nicole Kolster

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