    CONFLICTO

    Pionyang advierte de ‘consecuencias desfavorables’ por maniobras de Seúl y Washington

    EFE
    El líder norcoreano, Kim Jong-un, en una foto de archivo. EFE/EPA

    La influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong-un advirtió este domingo que los ejercicios militares conjuntos que Corea del Sur y Estados Unidos iniciarán este lunes traerán “consecuencias desfavorables”, en una nueva muestra de tensión en la península.

    Kim Yo-jong, subdirectora del Departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores y hermana del líder, calificó de “temerario alarde de fuerza” las maniobras previstas y acusó a los aliados de mantener una postura confrontacional, según recogió la agencia estatal norcoreana KCNA.

    Corea del Sur y Estados Unidos celebrarán del lunes al viernes el ejercicio de mesa “Iron Mace” en la base estadounidense de Camp Humphreys, al sur de la capital surcoreana, centrado en coordinar el uso de las capacidades nucleares de Estados Unidos con las armas convencionales surcoreanas para disuadir posibles amenazas de Pionyang.

    La hermana del líder norcoreano reiteró su rechazo al plan de disuasión nuclear bilateral y alertó que “el alarde de fuerza de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en el lugar equivocado traerá consecuencias indeseables”.

    Se trata de la tercera edición de “Iron Mace” desde su lanzamiento en 2023; sin embargo, será la primera vez que se celebren bajo los gobiernos del surcoreano Lee Jae-myung en Corea del Sur y de Donald Trump en Estados Unidos, quienes han mostrado disposición a reanudar el diálogo con Pyongyang.

    De forma paralela, Corea del Sur, Estados Unidos y Japón llevarán a cabo esta semana el ejercicio “Freedom Edge” en aguas internacionales al sureste de la isla surecoreana de Jeju.

    EFE

    Agencia de noticias

