Sin plazo para la investidura en Cataluña

El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, aplazó sine die el debate de investidura de Carles Puigdemont, que estaba previsto para la tarde de este 30 de enero, pero confirmó que mantiene su candidatura para otra sesión de la que, de momento, no hay fecha.

En su comparecencia, Torrent reclamó a los servicios jurídicos de la cámara legislativa que presentasen alegaciones ante el Tribunal Constitucional en el plazo de 10 días concedido para que permita que Puigdemont ser investido presidente de forma “efectiva” y “con garantías”.

El alto tribunal decidió el sábado que el líder independentista podrá ser elegido presidente de Cataluña, pero limitó su investidura a que se presentase físicamente en la Cámara. Sobre esa sentencia reclamó a los jueces constitucionales que deshagan “la chapuza jurídica” que perpetraron, a su juicio, “para no contradecir al Gobierno español”.

Asimismo, reiteró que no propondrá otro candidato que no sea Puigdemont: “Ni Soraya Sáenz de Santamaría ni el Tribunal Constitucional decidirán quién tiene que ser el presidente de la Generalitat. Me he comprometido a garantizar la inmunidad de Puigdemont e iré hasta el final”, señaló. Sobre la fecha del debate de investidura indicó: “el pleno se mantiene convocado y se celebrará una vez se pueda asegurar una investidura efectiva y con garantías”.

En tanto, cientos de personas que enarbolaban banderas independentistas rodearon el perímetro del Parlamento catalán con pancartas en favor de celebrar la investidura.