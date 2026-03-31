Panamá, 31 de marzo del 2026

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    Crisis humanitaria

    PMA: guerra en Irán afecta al envío de 70,000 toneladas de alimentos a países en crisis

    EFE
    PMA: guerra en Irán afecta al envío de 70,000 toneladas de alimentos a países en crisis
    Un niño se sienta junto a las pertenencias recuperadas tras las inundaciones repentinas en Logar, Afganistán, el 30 de marzo de 2026. EFE/EPA/STRINGER

    Los cuellos de botella en el transporte internacional que ha causado la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz están afectando al envío de unas 70,000 toneladas de alimentos hacia países en emergencia humanitaria, alertó este martes el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA).

    “Es la interrupción más significativa de la cadena de suministro que hemos visto desde el covid y la guerra en Ucrania”, indicó en una rueda de prensa la directora de logística del PMA, Corinne Fleischer.

    Aunque el PMA no envía alimentos a los países del Golfo más afectados por el bloqueo en Ormuz, ni tampoco desde ellos a otras zonas, la agencia se ha visto afectada por el efecto dominó, explicó Fleischer.

    El atasco de barcos en puertos restringe las capacidades de los contenedores”, señaló, y vaticinó que los efectos podrían continuar incluso tras el fin de la guerra, pues recordó que durante la crisis de la covid se tardó unos cinco meses en estabilizar el tráfico marítimo cuando la pandemia remitió.

    Una de las operaciones del PMA más afectadas es la entrega de ayuda a Afganistán, donde unos 17 millones de personas sufren inseguridad alimentaria, indicó la representante de la agencia.

    “Obtenemos la mayoría de los suministros en Pakistán, pero con el inicio de la guerra entre los dos países redirigimos la carga para que llegara a través de Irán, y cuando estábamos en ese proceso estalló la guerra”, indicó.

    Ahora los cargamentos de alimentos a Afganistán deben emprender una larga travesía por carretera desde Dubái, a donde son enviados por el PMA, por carretera a través de Arabia Saudí, Jordania, Siria, Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán.

    “Eso añade unos mil euros por tonelada y prácticamente tres semanas más, aunque nos ha permitido probar una ruta alternativa terrestre si la situación se prolonga”, explicó Fleischer.

    EFE

    Agencia de noticias


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