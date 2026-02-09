Panamá, 09 de febrero del 2026

    Polémica en el Super Bowl LX: Trump tilda de ‘terrible’ el show de medio tiempo de Bad Bunny

    EFE
    Bad Bunny (centro) se presenta durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026. EFE

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el espectáculo de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl LX fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra del artista puertorriqueño.

    “¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!“, dijo el presidente en la red social Truth Social.

    Y agregó: “Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”.

    Trump se había opuesto anteriormente en público a la designación de Bad Bunny como protagonista del entretiempo de la Super Bowl y lo llegó a calificar como “una horrible elección”.

    Pero hoy añadió que el espectáculo del artista fue “una bofetada” para Estados Unidos.

    “No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”, denunció.

    Bad Bunny ha sido un gran detractor de la ofensiva migratoria de la Administración Trump, y el año pasado decidió no llevar su gira ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ a Estados Unidos para evitar redadas.

    Más recientemente, en la entrega de los premios Grammy manifestó: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”, antes de añadir “fuera ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)”.

    El puertorriqueño hizo este domingo 8 de febrero historia al ser el primer artista protagonista del Super Bowl con un repertorio musical íntegramente en español.

