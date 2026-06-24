Panamá, 24 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Polémica en México por patrimonio de exfiscal general: diez casas y dos Rolls Royce

    EFE
    Polémica en México por patrimonio de exfiscal general: diez casas y dos Rolls Royce
    El exfiscal general de México, Alejandro Gertz Manero. Imagen de archivo. EFE/Mario Guzmán

    El exfiscal general de México y actual embajador del país en Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, tiene un patrimonio de más de trece inmuebles -diez casas, un departamento, un terrero y un edificio entero-, así como una colección de joyas por valor de un millón de dólares, según consta en su declaración patrimonial revelada este martes.

    Asimismo, también posee siete vehículos, entre ellos dos Rolls Royce; obras de arte que alcanzan los 450,000 dólares, y cuentas bancarias en España, Suiza y Estados Unidos.

    Toda esta información, avanzada por varios medios de comunicación mexicanos, fue desvelada por el propio funcionario al subir la declaración de sus bienes en la plataforma de consulta abierta Declaranet, como miembro de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

    En su cargo como fiscal general, Gerz Manero se negó a hacer públicos estos datos, pero ahora estaba obligado por la normativa vigente de la Cancillería mexicana.

    Entre los bienes declarados, destacan varias casas que heredó a lo largo de su vida (de 200 a más de 1,000 metros cuadrados), un edificio entero también heredado o una propiedad en Estados Unidos de más de un millón de dólares.

    Además, hace más de una década compró un inmueble de 233 metros cuadrados en el barrio madrileño Los Jerónimos, uno de los más caros y exclusivos de la capital de España.

    Según informan medios mexicanos, en esta declaración pública aparecen bienes que el exfiscal general tiene en exclusividad, y no los que puede compartir con otras personas.

    Gertz Manero fue nombrado al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) en 2019, durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

    No obstante, en noviembre de 2025, ya en el sexenio de la actual jefa de Estado, Claudia Sheinbaum, renunció al cargo para ser nombrado embajador de México en Reino Unido.

    El funcionario tuvo una gestión polémica en la FGR, entre acusaciones por la falta de resultados en la procuración de justicia, sus largas ausencias de la escena púbica y su opacidad y contadas conferencias de prensa.

    Entre las decisiones polémicas de Gertz Manero destacan una propuesta de eliminar el delito de feminicidio, usar la Fiscalía para perseguir a la viuda de su hermano y chocar con el encargado de investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayoztinapa.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 01:33 Panamá cae con dignidad ante una Croacia de alto nivel Leer más
    • 01:25 Fujimori logra la ventaja suficiente sobre Sánchez para ser la próxima presidenta de Perú Leer más
    • 01:15 Polémica en México por patrimonio de exfiscal general: diez casas y dos Rolls Royce Leer más
    • 01:00 ¿Significa la Ley 526 el fin de la renta territorial en Panamá? Leer más
    • 00:08 Segundo buque con bandera panameña es atacado en el mar Negro; hay un egipcio fallecido Leer más
    • 23:40 Cristiano Ronaldo, Messi, Modric... Las estrellas del Mundial que desafían los límites de la longevidad, según la ciencia Leer más
    • 22:50  A Inglaterra se le atraganta Ghana con un empate sin goles Leer más
    • 22:47 Minsa avanza en la reglamentación de ley para reducir el desperdicio de alimentos Leer más
    • 22:46 Costa Rica pide a Panamá pasar ‘de las buenas intenciones a las acciones’ para resolver disputa comercial Leer más
    • 22:32 Panamá llama en la OEA a actuar frente al deterioro democrático en la región Leer más