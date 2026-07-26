Policía alemana mata al sospechoso del ataque contra la Marcha del Orgullo en Berlín que dejó una mujer muerta y 29 heridos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción* - BBC News Mundo

La policía alemana ha matado al sospechoso del ataque contra la Marcha del Orgullo de Berlín que este sábado dejó una mujer muerta y al menos 29 heridos, informaron las autoridades.

Horas antes, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, identificó a Abdul Ballout, de 21 años, como el presunto perpetrador del atentado. Ballout fue abatido a tiros en Spandau, un distrito situado al oeste de la capital germana en horas de la tarde del domingo.

El joven se encontraba en uno de los múltiples huertos urbanos que hay en la zona y se abalanzó contra los uniformados que estaban tras él “con un arma blanca, por lo cual nuestro SEK (Comando de Operaciones Especiales) de Berlín hizo uso de sus armas de fuego”, informó un portavoz de la policía.

Según los reportes oficiales, Ballout, quien era un ciudadano alemán de ascendencia libanesa y trató de unirse al Estado Islámico en Siria en 2025, lanzó el vehículo que conducía contra la multitud que participaba en la movilización del Orgullo hiriendo a “varias personas”.

No obstante, otros informes aseguraban que más personas resultaron heridas con armas blancas, por lo que en un principio no se descartó que fueran varios los atacantes.

El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó el hecho como un “acto horrendo” y prometió investigar a fondo lo ocurrido y castigar al responsable, informaron medios locales.

Horas después, el ministro Dobrindt aseguró que el suceso fue un “atentado terrorista islamista”.

“Todo lo que estamos viendo aquí indica que hemos sufrido un atentado terrorista islamista”, declaró el responsable de la seguridad interna de Alemania.

Dobrindt no descartó la posibilidad de que acciones similares se produzcan en las próximas horas y días.

Los heridos recibieron atención médica en el lugar de los hechos, informó la policía. / Reuters

El evento anual del Orgullo, conocido localmente como Día de la Liberación de la Calle Cristopher, fue finalizado tras los incidentes.

“Creemos que un vehículo entró en el parque Tiergarten y atropelló a varias personas y les provocó heridas”, publicó la policía en redes sociales.

Las imágenes mostraban una gran presencia de los servicios de emergencia en el lugar de los hechos, y se vio a una persona entrando en una ambulancia en una camilla.

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, calificó el incidente como “un ataque” a una “sociedad libre y abierta”.

“Berlín es una ciudad de libertad y hoy nuestra libertad ha sido atacada de la manera más atroz”, escribió Wegner en la red social X.

“Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y sus amigos. Agradezco a los equipos de emergencia que acudieron de inmediato al lugar e hicieron todo lo que estaba en sus manos para ayudar”, agregó.

La policía difundió esta imagen del sospechoso. / Policía de Berlín

Un viejo conocido de la policía

Un portavoz de la policía informó a los periodistas en el lugar de los hechos que habían identificado al presunto autor, quien era conocido por los cuerpos de seguridad como miembro del “entorno islamista de Berlín”.

En mayo pasado, Ballout fue condenado a un año y diez meses de prisión por “preparar un acto grave violencia que pone en peligro al Estado”. Sin embargo, en lugar de terminar en un calabozos fue puesto en libertad condicional, admitió el ministro Dobrindt este domingo.

A principios de este mes la vivienda del sospechoso fue allanada, pero la policía solamente encontró un arma de juguete.

Las autoridades desplegaron un gran operativo policial en aeropuertos, estaciones de trenes y pasos fronterizos para dar con el sujeto.

Ballout fue descrito como un hombre de 1,90 metros de altura, de complexión delgada, cabello negro, que vestía una sudadera con capucha negra y pantalones blancos.

Los agentes advertieron que podría estar “armado y ser peligroso” y pidieron a los ciudadanos no acercarse a él bajo ninguna circunstancia.

Todavía el domingo las autoridades no tenían claro que Ballout hubiera actuado solo y advirtieron que “una o más personas” podrían haber participado con él en el atentado.

No obstante, luego del enfrentamiento en el que murió Ballout el portavoz policial aseguró que “no estaban buscando a otras personas más”.

Momentos de pánico

Eva Braungart, periodista del Berliner Zeitung, habló con testigos presenciales que relataron haber visto un vehículo adentrarse “a gran velocidad” entre la multitud y haber escuchado gritos.

A su vez, describieron una situación de pánico en la que algunas personas corrían hacia el parque Tiergarten, cerca de la emblemática Puerta de Brandeburgo, e intentaban esconderse, contó Braungart a la BBC.

Varios agentes de policía, así como unidades de rescate del cuerpo de bomberos, fueron desplegados en la zona.

Medios locales informaron, con base en testigos presenciales, que una furgoneta blanca irrumpió a gran velocidad entre una multitud en el parque Tiergarten poco después de las 22:00 hora local (20:00 GMT).

El vehículo que según la policía estuvo implicado en el incidente fue hallado abandonado en el parque Tiergarten, informaron fuentes policiales a la agencia France Presse.

Jared Reid, periodista de la cadena DW, declaró a la BBC que el vehículo parecía haber chocado contra un árbol antes de que el conductor, presumiblemente, saliera y huyera a pie.

La policía inició una intensa búsqueda del sospechoso y socorristas atendieron a las víctimas en el lugar. / AFP vía Getty Images

Los organizadores pidieron al público, a través de las redes sociales y de las pantallas del evento, que abandonara la zona de manera tranquila y ordenada.

Una pantalla en la Puerta de Brandeburgo mostraba el mensaje: “Evacuación”.

El sábado por la mañana, una multitud participó en un desfile que recorrió la ciudad y que finalizó cerca del parque, donde se celebraron varios eventos por la noche.

La zona estaba llena de personas que vestían prendas con los colores del arcoíris, ondeaban banderas y pancartas, y celebraban a la comunidad LGBT.

El evento se celebra anualmente en Berlín y, según las autoridades de la ciudad, se esperaba la asistencia de cerca de un millón de personas.

Conmemora la primera revuelta conocida de la comunidad LGBT en la ciudad de Nueva York, ocurrida en 1969 en el Stonewall Inn, situado en Christopher Street. En aquella ocasión, hubo una manifestación y disturbios tras una redada policial en el local, que posteriormente fue declarado lugar de interés histórico.

El evento en Berlín incluye actuaciones musicales, discursos políticos y un gran desfile por la ciudad —que finaliza cerca del parque—, seguido de una serie de actividades y celebraciones que se prolongan hasta la noche.

El canciller Merz condenó el atentado y prometió contundencia contra los perpetradores. / John MACDOUGALL / AFP via Getty Images

Antecedentes recientes de vehículos conducidos contra multitudes en Alemania

Los sucesos de la noche del sábado se producen tras varios incidentes de este tipo ocurridos en los últimos años:

Dos personas murieron y 22 resultaron heridas en un incidente en Leipzig en mayo de este año.

Otras dos personas fallecieron y cinco sufrieron heridas graves en Mannheim cuando un auto irrumpió en una zona peatonal en mayo de 2025.

En febrero de ese mismo año, dos personas murieron y al menos 30 resultaron heridas en un atropello intencionado en Múnich.

En 2024, seis personas perdieron la vida cuando un hombre condujo su vehículo contra un mercado navideño en Magdeburgo.

Un profesor murió y 14 alumnos resultaron heridos en Berlín en 2022, cuando un hombre de origen armenio-alemán irrumpió con su vehículo en una zona comercial.

Un bebé se encontraba entre las cinco víctimas mortales de un atropello intencionado en Tréveris en 2020.

En febrero de ese año, un hombre fue condenado a cadena perpetua tras herir a casi 60 personas en Volkmarsen.

*Con información de Sofia Ferreira Santos y Michael Steininger

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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