Policía de Canadá allana vivienda por carta envenenada enviada a Donald Trump

INVESTIGACIÓN

La policía canadiense allanó este lunes una vivienda en Montreal en el marco de una investigación iniciada tras el envío de una carta envenenada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El allanamiento, realizado a pedido del FBI, se produjo luego del arresto de una mujer mientras intentaba ingresar a Estados Unidos desde Canadá, dijo un portavoz de la Real Policía Montada Canadiense (RCMP).

La mujer, que portaba un arma de fuego cuando fue detenida, envió otras cartas envenenadas a cinco direcciones en Texas, precisó la RCMP, contactada por la AFP.

“Puedo confirmar que me enviaron a mí sobres que contenían ricina, venenosa y mortal”, dijo Eddie Guerra, alguacil del condado de Hidalgo en Texas, en Twitter, precisando que no hubo heridos.

La sospechosa es Pascale Ferrier, de 53 años, francocanadiense, según medios canadienses.

Su comparecencia ante la justicia fue postergada para el martes en la tarde, señaló la prensa.

Ferrier ya ha sido condenada a prisión en Estados Unidos por conducir con una licencia de conducir falsa, según CBC.

Una unidad especializada en amenazas químicas, biológicas, explosivas y nucleares de la RCMP realizó el allanamiento en Longueuil, en el sur Montreal, dijo la policía canadiense, que se negó a detallar si la vivienda era propiedad de la sospechosa.

El veneno en la carta sería ricina según la cadena CNN, una toxina que se extrae de las semillas de ricino y que es letal aún en mínimas dosis si se ingiere, aspira o inyecta, colapsando los órganos.

La carta fue descubierta la semana pasada y no llegó a la Casa Blanca, según informaron The New York Times y CNN.

El correo dirigido a la Casa Blanca primero debe ser inspeccionado y almacenado en depósitos fuera de Washington.