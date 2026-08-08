Panamá, 09 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 09 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Tras la investidura del nuevo presidente

    Policía muere en un ataque con explosivos lanzados desde drones en el noreste colombiano

    EFE
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Policía muere en un ataque con explosivos lanzados desde drones en el noreste colombiano
    Así quedó la subestación de Policía San Roque, en el departamento colombiano de Cesar. Imagen tomada de redes sociales

    El subintendente Argemiro Rodelo Canchila murió luego de un ataque con explosivos lanzados desde drones contra la subestación de Policía San Roque, en el departamento colombiano de Cesar (noreste), informó este sábado la institución.

    +info

    Tras investidura del presidente De la Espriella atacan peaje con explosivos en Colombia

    El oficial, quien falleció debido a las graves heridas producto del atentado, fue parte de la Policía durante al menos 18 años en los que se destacó por su “compromiso y vocación”.

    El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, lamentó este crimen y expresó su solidaridad y condolencias a su familia, compañeros y la Policía Nacional por la pérdida del subintendente.

    “Este crimen no quedará impune. Los responsables serán encontrados y enfrentarán todo el peso de la ley. Cada ataque contra nuestros hombres de la Fuerza Pública fortalece aún más nuestra determinación de derrotar al terrorismo y devolverles la tranquilidad a los colombianos”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

    Más ataques

    A menos de un día de la investidura del nuevo presidente de Colombia, otros ataques con explosivos se han perpetrado en diferentes partes del país.

    El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció este sábado un ataque con drones contra la estación de Policía Porce III, ubicada en el municipio de Guadalupe, en ese departamento.

    Rendón aseguró que el atentado, que no dejó ningún herido, fue ejecutado por el Frente 36 de las antiguas FARC, bajo el mando de alias Calarcá.

    La autoridad calificó este hecho como una “provocación al nuevo Gobierno” de De la Espriella, quien subrayó durante su primer discurso la intención de combatir sin tregua al “narcotráfico, la delincuencia y la narcoguerrilla”.

    Por otro lado, durante la madrugada de este sábado desconocidos destruyeron con explosivos un peaje en construcción en la Vía Panamericana, entre las ciudades de Popayán (Cauca) y Cali (Valle del Cauca), donde el viernes se realizó la investidura de De la Espriella.

    Según la información, un grupo no identificado llegó al sector de Mondomo para poner explosivos que luego fueron detonados.

    Como resultado de la explosión, el peaje quedó destruido y se restringió el paso por la Vía Panamericana, aunque no se informó de víctimas hasta el momento.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 05:03 ‘Recuperar nuestra comida es recuperar nuestra identidad’: José Pérez Navarro Leer más
    • 05:02 El caso de la prima de antigüedad: el fallo que fue más allá de la demanda Leer más
    • 05:02 Corte Suprema declara en desacato a Udelas por no reintegrar a dos docentes Leer más
    • 05:02 ‘Mi hijo ya no piensa’: el nuevo libro que advierte sobre el uso excesivo de la inteligencia artificial Leer más
    • 05:02 Quejas por fallas en nuevos validadores del metro y los metrobús durante transición tecnológica  Leer más
    • 05:01 Exportaciones panameñas superan los $534 millones en seis meses, pese a un complejo escenario internacional Leer más
    • 05:01 ¿Come bien su mascota? La alimentación también previene complicaciones Leer más
    • 05:01 Ifarhu: centros de entrega de tarjetas y pago del PASE-U este 11 de agosto Leer más
    • 05:00 Panamá en Santo Domingo 2026: 14 deportes premiados, 8 medallas de oro y un futuro prometedor Leer más
    • 05:00 Hoy por Hoy: Una prima para la cúpula Leer más