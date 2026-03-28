Por qué Alemania está buscando trabajadores inmigrantes y dónde los está encontrando

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tim Mansel - Reportero de Negocios, BBC

Alemania sigue enfrentando dificultades con la escasez de trabajadores cualificados, a medida que su personal antiguo se jubila, y no hay suficientes jóvenes candidatos que los reemplacen. Para tratar de aliviar el problema, el país está buscando cada vez más trabajadores de India.

Para Handirk von Ungern-Sternberg, todo empezó con un correo electrónico que le llegó a su buzón en febrero 2021. Venía de India.

En esencia, el mensaje leía: “Tenemos una cantidad de personas jóvenes, motivadas buscando capacitación vocacional y nos preguntamos si estaría interesado”.

Von Ungern-Sternberg trabajaba para la Cámara de Oficios Especializados de Friburgo, en el suroccidente de Alemania, una organización gremial que representa a trabajadores especializados -desde albañiles a carpinteros, carniceros a panaderos- y a las compañías que los representan.

El correo llegó en un momento oportuno.

“Teníamos muchos empleadores desesperados, que no podían encontrar a nadie que trabajara para ello”, expresa Von Ungern-Sternberg. “Así que decidimos darle una oportunidad”.

Su primera llamada fue al director del gremio de carniceros local. Por toda Alemania, los carniceros en particular estaban pasando por momentos difíciles. Era un sector en marcado declive.

De 19.000 empresas familiares pequeñas en 2002, quedaban menos de 11.000 para 2021. Los empleadores encontraban casi imposible reclutar gente joven que tomaran un contrato de aprendizaje.

“El oficio de la carnicería es un trabajo duro”, señala Joachim Lederer, director del gremio de carniceros. “Y durante más o menos 25 años, los jóvenes han estado yendo en otras direcciones”.

De regreso a India, Magic Billion, la agencia de empleo que envió el correo inicial había logrado reclutar 13 jóvenes, que llegaron a Alemania en otoño de 2022, para empezar sus aprendizajes en carnicería en pequeños pueblos a lo largo de la frontera con Suiza. Pasarían parte del tiempo yendo a universidad.

Entre ellos estaba una joven india de 21 años, que pidió que no usáramos su nombre. Como muchos en su grupo, era la primera vez que salía de India.

Recuerda su emoción. “Quería ver el mundo”, cuenta. “Quería elevar mi estándar de vida. Quería un buen seguro social”.

Ella llegó a trabajar en el pueblo de Weil am Rhein, en el extremo sudoccidental de Alemania, pegado a las fronteras con Suiza y Francia.

Handirk von Ungern-Sternberg recibió inesperadamente un email de India que llegó en un momento oportuno. / BBC

Tres años después, mucho es lo que ha cambiado. Von Ungern-Sternberg ya no trabaja en la cámara.

En cambio, ha montado su propia agencia de empleo, India Works, en asociación con Aditi Banerjee, de Magic Billion, para ayudar a traer más jóvenes trabajadores indios a Alemania.

De esos originales 13 ya son 200 los jóvenes indios que están trabajando en carnicerías alemanas.

600 millones de jóvenes

Las panaderías y carnicerías alemanas están teniendo que buscar empleados en el extranjero. / AFP via Getty Images

Alemania está sufriendo de una crisis demográfica. La economía necesita atraer 288.000 trabajadores extranjeros al año, según un estudio de 2024. De lo contrario, la fuerza de trabajo se contraería en 10% para 2040, indicó un informe del centro de investigación Fundación Bertelsman.

A medida que la última generación de baby boomers se acerca a la jubilación, no hay suficientes jóvenes alemanes que los reemplacen, debido a las bajas tazas de natalidad. Pero en India hay mucha gente joven.

“India es un país con 600 millones de personas menores de 25 años”, dice Banerjee. “Sólo 12 millones ingresan a la fuerza laboral cada año. Así que hay un enorme excedente”.

India Works se está preparando para traer 775 jóvenes indios a Alemania este año para empezar sus aprendizajes. La gama de profesiones a las que se unirán es extensa. Ahora hay constructores de carreteras, mecánicos, mamposteros y panaderos, por mencionar cuatro sectores.

Se ha vuelto más fácil para los trabajadores indios cualificados trabajar en Alemania desde que los dos países firmaron el Acuerdo de Asociación para la Migración y Movilidad de 2022. Luego, a finales de 2024, Alemania anunció que aumentaría la cuota de visas para trabajadores cualificados de ciudadanía india de 20.000 por año a 90.000.

Las cifras oficiales alemanas indican que en 2024 había 126.670 empleados indios en el país, un alza de los 23.320 en 2015.

Aditi Banerjee indica que India tiene a los jóvenes trabajadores y Alemania tiene los trabajos. / BBC

Los jóvenes indios que han encontrado empleo en Alemania vía India Works dan explicaciones similares de su decisión de probar suerte en un nuevo país; la dificultades de encontrar un trabajo en India, los sueldos más altos disponibles en Europa, y la ambición de abrir su propio camino en la vida.

Por ejemplo Ishu Gariya, un joven de 20 años que después de terminar la escuela secundaria contemplaba sacar un título universitario y conseguir un empleo en informática. “Pero no quise gastar mi dinero en ese título y luego encontrar un trabajo de bajo sueldo en una empresa”, expresa.

Así que cambió un suburbio en Delhi por una aldea en la región del Bosque Negro en Alemania, donde es aprendiz de panadero.

Su turno no termina hasta las tres de la mañana y cuando lo entrevistamos estaba envuelto en una chaqueta de plumas con capucha para protegerse del clima invernal. Pero estaba feliz.

“Aquí tenemos sueldos altos”, afirma. “Así que podré ayudar a mi familia [en casa] financieramente”.

Y añade que le encanta el aire limpio de la campiña alemana.

Ajay Kumar Chandapaka ahora conduce camiones en Alemania. / BBC

Por su parte, Ajay Kumar Chandapaka, de 25 años, llegó de Hyderabad para inscribirse con Spedition Dold, una compañía de transporte basada en una aldea en las afueras de Friburgo. Él tiene un grado universitario en ingeniería mecánica.

“Fue muy difícil para mí encontrar un empleo en India”, asegura. “Así que pensé que Ausbildung sería un rol mejor para mí”.

Ausbildung es la palabra en alemán para capacitación o aprendizaje.

“La única posibilidad”

Lederer, que empleó a dos del grupo original, ahora tiene a siete jóvenes indios trabajando para él. Dice que sus nuevos reclutas han salvado su negocio.

“Cuando empecé hace 35 años, había ocho locales como el mío en un radio de 10 km”, relata. “Ahora soy el único que queda. No estaría haciendo negocios hoy sin India”.

Más arriba, en el ayuntamiento de Weil am Rhein, la alcaldesa Diana Stöker, del conservador Partido Unión Democrática Cristiana de Alemania, también se apresta a contratar trabajadores de India.

La municipalidad ha identificado a dos jóvenes que vendrán a Alemania más tarde este año a trabajar como maestros de preescolar.

“Estamos buscando maestros por toda Alemania”, comenta. “Pero son realmente difíciles de conseguir”.

La otrora miembro del Bundestag (Parlamento) alemán, Stöker fue electa alcaldesa en 2024.

Reconoce la dificultad que Alemania tiene para encontrar jóvenes talentosos en todas partes y afirma que hay una sola solución.

“Tenemos que mirar fuera del país. Es la única posibilidad”.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.