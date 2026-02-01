Por qué algunos osos polares están ‘más gordos y sanos’ a pesar del derretimiento del hielo marino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los científicos esperaban lo contrario, pero los osos polares del archipiélago noruego de Svalbard se han vuelto más gordos y saludables desde principios de la década de 1990, a pesar de que el hielo marino ha disminuido constantemente debido al cambio climático.

Los osos polares dependen del hielo marino como plataforma para cazar focas, de las que obtienen la grasa necesaria para su alimentación.

Las reservas de grasa les proporcionan a los osos energía y aislamiento térmico, y permiten a las madres producir leche rica en nutrientes para sus crías.

Investigadores pesaron y midieron 770 osos adultos en Svalbard entre 1992 y 2019 y descubrieron que se habían vuelto significativamente más gordos.

Por ello, creen que los osos de Svalbard se han adaptado a la reciente pérdida de hielo consumiendo más presas terrestres, como renos y morsas.

Los investigadores pesaron, midieron y evaluaron la condición corporal de 770 osos polares. / Jon Aars / Instituto Polar Noruego

El descubrimiento, publicado en la revista científica Scientific Reports, resultó particularmente desconcertante debido al impacto del cambio climático en Svalbard.

Durante el mismo período en que se realizó esta investigación, el aumento de la temperatura global ha incrementado el número de días sin hielo al año en la región en casi 100, a un ritmo de aproximadamente cuatro días por año.

“Cuanto más gordo está un oso, mejor”, explicó el investigador principal, Jon Aars, del Instituto Polar Noruego.

“Y yo habría esperado ver un deterioro en la condición física de los osos, dado que la pérdida de hielo marino ha sido tan considerable”.

La imagen muestra un oso polar de pie al borde de un témpano de hielo. Mira fijamente a la distancia y el hielo a su alrededor está roto y derritiéndose. La luz del sol, que ilumina al oso, es dorada. / Trine Lise Sviggum Helgerud / Instituto Polar Noruego

Las morsas están oficialmente protegidas en Noruega desde la década de 1950, después de que la caza las llevara al borde de la extinción.

Esta protección ha impulsado su población y, al parecer, ha proporcionado una nueva fuente de alimento rico en grasas para los osos polares.

“Ahora hay muchas más morsas [para que cacen]”, indicó Aars. “También es posible que puedan cazar focas de forma más eficiente”.

Aars explicó que, si las focas disponen de áreas más pequeñas de hielo marino, se congregan en esas zonas, lo que facilita que los osos las cacen en grupo.

Otras investigaciones recientes sobre los osos de Svalbard mostraron que un mayor número de días sin hielo reducía la supervivencia de las crías. / Jon Aars / Instituto Polar Noruego

Resultados “positivos a corto plazo”

Aunque se trata de una noticia inesperadamente positiva para estos depredadores del Ártico, los investigadores creen que es poco probable que esta situación se mantenga.

A medida que el hielo marino continúa disminuyendo, los osos tendrán que recorrer distancias mayores para acceder a sus zonas de caza, consumiendo más energía y agotando sus valiosas reservas de grasa.

La organización benéfica Polar Bears International señala que los osos polares de Svalbard fueron algunos de los más cazados del mundo hasta que se implementaron medidas de protección internacionales en la década de 1970.

Expertos creen que estos nuevos hallazgos podrían estar relacionados con la recuperación de la población tras la presión de la caza.

Esto, sumado al aumento del número de morsas y renos en las últimas décadas, parece haber proporcionado a los osos un impulso temporal.

En otras partes del Ártico, la disminución del hielo marino está provocando que los osos se acerquen a las comunidades humanas en busca de alimento. / Victoria Gill/BBC News

John Whiteman, científico jefe de investigación de Polar Bears International, afirmó que los resultados eran “positivos a corto plazo”.

“Pero la condición física es solo una parte del problema. Otras investigaciones recientes sobre estos osos revelaron que un mayor número de días sin hielo reducía la supervivencia de los oseznos y de las hembras subadultas y ancianas”, relató.

En otras partes del Ártico, el cambio climático está teniendo un efecto muy diferente en los osos polares.

Existen 20 subpoblaciones conocidas de osos polares en todo el Ártico.

En la bahía de Hudson, en el este de Canadá, donde viven los osos más meridionales y mejor estudiados, la disminución de la población se ha relacionado directamente con el aumento de las temperaturas.

Whiteman añadió que el panorama a largo plazo para los osos polares es claro: necesitan hielo marino para sobrevivir.

“La pérdida de hielo, en última instancia, significa una disminución de la población de osos, pero [este estudio demuestra] que la situación a corto plazo puede variar mucho según la región”, sostuvo Whiteman.

“A largo plazo, si la pérdida de hielo continúa sin control, sabemos que los osos acabarán desapareciendo”, declaró el científico a la BBC.

