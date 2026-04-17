Por qué el estrecho de Ormuz es el arma más potente de Irán en la guerra contra Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Irán tiene un arma más eficaz que la capacidad nuclear: el estrecho de Ormuz.

Tras más de 40 días de conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, la conclusión es clara para los expertos: la mayor ventaja del país persa en esta guerra no es su poder militar directo.

Es el control que tiene sobre el estrecho de Ormuz, un paso de tan solo 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho que conecta el golfo Pérsico con los mercados globales.

Su posición estratégica lo ha colocado en el epicentro del conflicto, hasta el punto de poner en jaque a las mayores potencias del mundo.

Pero EE.UU. no se ha quedado de brazos cruzados. Y su último movimiento ha sido bloquear todo el tráfico marítimo que entra o sale de los puertos iraníes.

En medio de este escenario, la pregunta es cómo el estrecho de Ormuz se convirtió en un arma para Irán y hasta cuándo podrá serlo.

1. Cambios de estrategia

La importancia de este estrecho se remonta, al menos, al siglo II, cuando ya era un puesto comercial bajo el dominio del Imperio Persa.

A lo largo de los siglos, su control fue cambiando de manos y por allí circulaban especias, seda, perlas, caballos y metales preciosos.

En el siglo XVI, los portugueses lo conquistaron. Hasta que en 1622 fueron expulsados por las fuerzas persas con apoyo inglés.

Ha pasado mucho tiempo, pero la lógica de poder poco ha cambiado.

Por eso, tras el inicio de esta guerra, Irán asumió una estrategia alternativa.

En lugar de centrarse en lo militar, empezó a interrumpir el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Y el impacto fue inmediato.

Esto obligó a Washington a replantear su estrategia; ya no se trata solo de tumbar el régimen de los ayatolás, sino también de reabrir el paso.

2. Una imagen de triunfo

El futuro del estrecho de Ormuz y qué tanto podría servir como arma geopolítica es tema de debate en Irán.

Los medios estatales han proyectado una imagen de triunfo tras el alto el fuego de los últimos días y varias autoridades han tenido una retórica de victoria.

Desde que comenzó la guerra, Irán ha seguido exportando con éxito su propio petróleo e ingresado a sus arcas miles de millones de dólares, mientras que otros países no podían hacerlo.

Pero detrás subyace una realidad mucho más frágil.

El ejército iraní ha sufrido pérdidas significativas y la economía -ya afectada por años de sanciones de EE.UU.- se ha deteriorado aún más.

Y llegar a un acuerdo con la Casa Blanca no parece fácil. Teherán y Washington se han amenazado mutuamente y ninguno de los dos parece dispuesto a ceder.

3. Un precedente peligroso

¿Qué podría hacer ahora Irán para seguir usando el estrecho como un arma?

Su parlamento discutió una moción de nueve puntos para controlar el estrecho, y uno de ellos es clave: “No se permitirá el paso de buques enemigos”.

Como alternativa, ofrece lo que llama “servicios de tránsito” con pagos en moneda iraní, mantener cuentas bancarias en Irán y hacer una declaración obligatoria de la carga.

Pero la libertad de navegación es un principio clave para que Donald Trump acepte la paz y cualquier control de este tipo se vería como un precedente peligroso.

Si Irán lo consigue, sería una victoria estratégica y simbólica.

Pero también existe el riesgo de que termine siendo contraproducente para Irán.

*Con información de Jiyar Gol y de Sarah Bell

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