Por qué Estados Unidos está pintando de negro el muro fronterizo con México

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Bernd Debusmann Jr* - BBC News

El muro que separa a Estados Unidos y México está siendo pintado de negro para que sea más caliente y difícil de escalar, según anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

En declaraciones a los periodistas desde un tramo de la frontera en el estado de Nuevo México, Noem afirmó el martes que la pintura negra fue “una petición expresa del presidente”.

“[Él] entiende que, con las altas temperaturas que hay aquí, cuando se pinta algo de negro, se calienta aún más. Eso hará que sea más difícil para la gente escalarlo”, añadió.

En su cuenta de X, Noem agregó: “Este muro es parte del cambio. Demasiado alto para escalarlo. Demasiado estrecho para atravesarlo. Y ahora, tan caliente al tacto que los delincuentes extranjeros ilegales ni siquiera lo intentarán”.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza afirman que la pintura negra también ayudará a evitar que el muro se oxide.

Además de las detenciones y deportaciones que protagonizan la política migratoria del gobierno, un proyecto de ley propuesto por Trump y aprobado a principios de este verano boreal destinó US$46 millones a la extensión del muro a lo largo la frontera.

Según Noem, cada día se construye alrededor de 0,8 km de muro a lo largo de los casi 3.218 km de frontera.

“Es tanto un escudo como un símbolo: un monumento al compromiso inquebrantable del presidente Trump con este país y con la seguridad del pueblo estadounidense”, escribió Noem en X.

Las medidas de Trump contra la inmigración

El número de cruces irregulares en la frontera se ha reducido drásticamente en los últimos meses, y la administración Trump afirma que las detenciones masivas están funcionando como elemento disuasorio de la inmigración irregular.

Noem añadió que el gobierno tiene previsto instalar más “infraestructuras acuáticas” a lo largo del Río Grande (Río Bravo en México), que constituye más de la mitad de la frontera entre los dos países.

Aunque Noem no dio más detalles sobre esos proyectos, las autoridades de Texas ya han instalado grandes boyas naranjas con púas y vallas fortificadas en las riberas que son vigiladas por la policía estatal, la policía local y la Guardia Nacional de Texas a lo largo de algunos tramos del río.

El número de migrantes que cruzan irregularmente la frontera y son inmediatamente detenidos se ha reducido drásticamente desde que Trump volvió a la presidencia, con mínimos históricos de aproximadamente 4.600 en julio y 6.000 en junio, lo que supone una reducción del 92% con respecto al año anterior.

Durante el gobierno de Biden, las detenciones llegaron a alcanzar una media de 6.000 al día en algunos periodos.

A principios de agosto, Noem afirmó que un total de 1,6 millones de inmigrantes indocumentados abandonaron Estados Unidos durante los primeros 200 días del gobierno deTrump, aunque no especificó cuántos fueron deportados y cuántos se marcharon por su cuenta.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó a principios de agosto que un total de 300.000 inmigrantes indocumentados fueron detenidos en el país desde enero.

El gobierno sigue defendiendo que su prioridad son las personas con antecedentes penales, pero los defensores de los inmigrantes han denunciado que muchas personas sin cargos penales o con infracciones leves han terminado detenidas en las redadas.

La Casa Blanca sostiene que el aumento de la seguridad fronteriza y las deportaciones masivas han tenido un efecto disuasorio, y afirma que son la razón principal del descenso de las cifras en la frontera entre Estados Unidos y México.

*Con reportería adicional de Santiago Vanegas

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.