Por qué Groenlandia es mucho más pequeña de lo que muchos piensan

Redacción - BBC News Mundo

El presidente Donald Trump tiene en la mira a Groenlandia desde hace años.

“Me encantan los mapas. Y siempre he dicho: ‘Fíjate en el tamaño que tiene. Es enorme, y debería formar parte de Estados Unidos’”, les dijo a los periodistas sobre la isla ártica antes de terminar su primer mandato a principios de 2021.

Desde que regresó a la Casa Blanca hace un año, Trump ha seguido insistiendo en que quiere hacerse con el control de Groenlandia, que es parte del territorio de Dinamarca desde el siglo XIX.

El mandatario se ha enfrentado a los líderes europeos que se oponen a su plan, amenazándoles hace unos días con la imposición de aranceles. Esta semana aseguró que llegó a “marco para un futuro acuerdo” con la OTAN sobre la isla, aunque no dio detalles del mismo.

Groenlandia no es una isla pequeña. De hecho, con una superficie de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, es la isla más grande del mundo.

Pero es habitual que se malinterprete su tamaño cuando se miran los mapas convencionales, donde aparece con una superficie comparable a la de África, cuando ese continente es unas 14 veces más grande.

Y esto tiene una explicación.

La proyección de Mercator

Desde hace siglos, los mapas más difundidos en el mundo se basan en la llamada proyección de Mercator.

Fue creada en el siglo XVI por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator. Su proyección muestra más grandes los territorios más cercanos a los polos, como Norteamérica y Europa, con respecto a aquellos que se ubican cerca de la línea del Ecuador, como África y Sudamérica.

Así lo hizo Mercator para resolver el problema que supone representar en una superficie plana, bidimensional un planeta esférico (u ovalado, como en realidad es la Tierra), que es tridimencional.

La proyección Mercator genera deformaciones en las regiones más alejadas de la línea del ecuador. Groenlandia aparece con un tamaño similar a África, cuando es 14 veces más pequeña. / Getty Images

El problema matemático que plantea hace que todos los planos de la superficie terrestre estén necesariamente distorsionados. Dependiendo de la técnica que se utilice para crearlos, el tamaño, la forma y la ubicación de los continentes cambia.

Los cartógrafos desde hace siglos son conscientes de ese problema y lo solucionan según el uso que le quieran dar al mapa.

Mercator hizo su famosa proyección, que se popularizó en todo el mundo, pensando en una necesidad específica: la navegación.

Y consiguió que, usando su mapamundi, un navegante supiera en qué dirección debía ir según la brújula para llegar de un punto a otro.

El problema que tiene la proyección de Mercator es que distorsiona el tamaño de los países a medida que estos se alejan de la línea del Ecuador.

Otras proyecciones, como esta de Equal Earth, presentan mapas con distorsiones reducidas. En este mapa se ve Groenlandia con el tamaño que realmente tiene. / Strebe

La distorsión de Mercator ocurre porque es una proyección cilíndrica, que presenta los meridianos como líneas paralelas equidistantes.

Los meridianos en realidad son líneas que se encuentran en los polos; es decir, la distancia entre ellas va disminuyendo a medida que se alejan del Ecuador.

Esa es la distorsión que caracteriza a la proyección de Mercator en el tamaño de Groenlandia y África, ya que el continente tiene casi 30 millones de kilómetros cuadrados, es decir, una superficie 14 veces más grande que la de la isla.

Brasil, por ejemplo, es cinco veces más grande que Alaska, aunque en los mapas basado en la proyección de Mercator tengan dimensiones parecidas.

Proyecciones más certeras

Los mapamundis que siguen la proyección de Mercator son los que más han moldeado nuestra imagen mental del planeta durante siglos.

En los colegios han sido los más usados, lo cual ha llevado a muchas generaciones a tener un entendimiento impreciso de las proporciones de las regiones en los diferentes continentes.

En años recientes, algunos organismos y activistas han realizado campañas para que se usen mapas que se acerquen más a las proporciones reales de los territorios.

En la proyección de Equal Earth, los paralelos y meridianos se calculan con base en unas ecuaciones para equilibrar la forma con el tamaño de los continentes. / Justin Kunimune

Por ejemplo, en la ciudad estadounidense de Boston, en 2017 las autoridades escolares decidieron dejar de emplear mapamundis de Mercator y optaron por unos con la proyección Gall-Peters (1971) para corregir la visión “eurocéntrica” de la perspectiva del mundo.

Por otro lado, la Unión Africana, la organización que reúne a todos los Estados africanos, lanzó en 2025 la campaña Correct The Map (“Corrijan el mapa”), la cual busca evitar que gobiernos, organizaciones, escuelas y empresas representen en sus mapas al continente africano más pequeño de lo que realmente es.

Los activistas en favor del cambio han dicho que los mapamundis más comunes reflejan la visión de poder de los países noroccidentales. La directora ejecutiva de Africa No Filter, una de las organizaciones detrás de la campaña, describe la proyección de Mercator como “la mayor campaña de desinformación”.

La alternativa que proponen desde África es la proyección Equal Earth (Tierra igualitaria), creada en 2018 y que refleja con mayor precisión el tamaño de los continentes al corregir la curvatura, los paralelos y los meridianos a través de un sistema de ecuaciones.

Esta proyección se basa en la proyección Robinson, creada a inicios de la década de 1960, pero con algunos ajustes basados en cálculos más precisos.

A fin de cuentas, toda proyección puede conservar el tamaño o la forma, pero no ambos simultáneamente en todas partes.

Sin embargo, la de Equal Earth, la de Robinson o la de Gall-Peters son algunas de las que han logrado un mejor equilibrio.

