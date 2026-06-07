Por qué Henry Ford creó la semana laboral de 5 días hace 100 años y cómo la medida impactó al mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Edison Veiga - Desde Bled (Eslovenia) para BBC News Brasil

“El país está preparado para la semana laboral de cinco días. Sin duda, es algo que debería extenderse por toda la industria. [...] Es hora de erradicar la idea de que el tiempo libre de los trabajadores es ‘tiempo perdido’ o un privilegio de clase”.

Estas palabras formaron parte de un discurso pronunciado hace 100 años, el 1 de mayo de 1926. No las dijo un obrero, un líder sindical, un militante socialista ni un político laboral.

La declaración la hizo uno de los mayores magnates de la historia de la humanidad, el ingeniero mecánico y empresario Henry Ford (1863-1947), fundador de la Ford Motor Company, considerado un pionero del formato industrial conocido como cadena de montaje.

A partir de esa fecha, el horario de trabajo de 5x2 se convertiría en la práctica habitual en todo su gigantesco complejo fabril, con 40 horas de trabajo semanales.

La idea de extender el fin de semana laboral superó, en beneficio del proletariado, lo establecido en 1919 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que se había convertido en norma internacional por convención: el máximo habitual era de 48 horas semanales.

La decisión no se tomó de la noche a la mañana. Ford ya había estado probando el nuevo formato en algunos departamentos.

En un artículo publicado en The New York Times en marzo de 1922, el hijo de Henry Ford, Edsel Bryant Ford (1893-1943), quien dirigía la compañía desde 1919, escribió que “toda persona necesita más de un día a la semana para descansar y recrearse”.

En el texto, argumentó que “Ford siempre ha buscado promover una vida familiar ideal para sus empleados” y afirmó creer que “para vivir bien, todo ser humano debería tener más tiempo para pasar con su familia”.

Henry Ford es considerado el "padre" de la producción en cadena. / Ford Motor Company, Photographic Department , The Henry Ford Collections/Domínio público/Wikimedia Commons

Ventaja económica

Tras ser adoptado voluntariamente por Ford, el sistema se expandió.

En EE.UU., la jornada laboral semanal se redujo por ley en 1938, limitándose a 44 horas. En 1940, el límite descendió a las 40 horas semanales previstas por Ford 14 años antes.

Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema fordista de organización del trabajo en las fábricas se extendió por todo el mundo.

“El modelo estadounidense de industrialización y economía nacional se multiplicó en sociedades que participaron en la reconstrucción de la economía mundial a partir de 1945, como Japón y China”, explica el historiador Paulo Henrique Martínez, profesor de la Universidad Estatal de São Paulo (Unesp).

El abogado laboralista Pedro Maciel explica la adopción del sistema se debió al éxito que alcanzó.

“El modelo comenzó a demostrar una ventaja económica para las empresas, que terminaron difundiendo esta forma de jornada laboral”, afirma. La competencia acabó convencida de que trabajar menos horas “no significaba ganar menos dinero”.

Hasta la década de 1960, la formación de directivos y la de trabajadores se realizaban conjuntamente, involucrando a empleadores y empleados en un compromiso con el éxito de la empresa a través de la producción y la productividad laboral, cuenta el historiador.

Incluso se creó la perversa ilusión de que una no podía existir sin la otra.

De ahí, explica Martínez, surgieron ideas como la necesidad de que el empleado “llevara la camisa de la empresa”. Era la celebración de la “paz social”, subraya el historiador, promovida por Henry Ford, una estratagema eficaz para contener el descontento proletario.

Si bien regular el descanso se convirtió en una necesidad, especialmente con la llegada del capitalismo industrial y las jornadas laborales cada vez más extenuantes, es un hecho que el fin de semana de dos días representó una ruptura con un paradigma que había existido desde la antigüedad.

Para Ford, la eficiencia que produjo la cadena productiva permitió premiar a sus empleados / Arquivo Nacional

Un ejemplo importante de esto se encuentra en el libro sagrado que constituye la base del mundo judeocristiano.

En la concepción del mundo narrada en el Génesis, el primer libro de la Biblia, Dios descansó el séptimo día, después de seis días consecutivos de trabajo en el proceso de la creación.

Este relato es un testimonio de cómo los antiguos organizaban el trabajo y el descanso.

Sin embargo, incluso antes de Ford, ya existían casos específicos de cambio. El abogado Claudinor Roberto Barbiero, profesor de derecho laboral en la Universidad Presbiteriana Mackenzie, cita, por ejemplo, una fábrica textil en Estados Unidos que había instaurado la semana laboral de cinco días en 1908 con el objetivo de dar cabida a los trabajadores judíos que observaban el Sabbat.

“Ford le dio escala y prestigio industrial al modelo”, subraya. “La práctica dejó de parecer una mera concesión social y comenzó a considerarse una posible estrategia de gestión”.

El tiempo es dinero

Henry Ford entendió que el progreso, si bien podía aumentar las ganancias empresariales y la eficiencia de la producción, también debía redundar en beneficios para los trabajadores.

Para entonces, ya había creado un programa de bonificaciones por productividad para sus empleados y, en 1914, generó cierta controversia entre otros industriales al decidir duplicar el salario mínimo.

El empresario argumentó que la propia cadena de montaje lo hizo posible. Cuando se adoptó en la producción del Modelo T de Ford en 1913, el tiempo necesario para que un automóvil estuviera listo se redujo de 12 horas a poco más de 1 hora y 30 minutos.

Ford entendió que los trabajadores también debían ser recompensados ​​de alguna manera por este enorme salto en la eficiencia.

“Fue el crecimiento de las grandes corporaciones, con su capacidad para utilizar la energía, la maquinaria de vanguardia y, en general, reducir el desperdicio de tiempo, materiales y energía humana, lo que permitió la implementación de la jornada laboral de 8 horas”, reconoció Ford en el mismo discurso de 1926.

“En esa misma línea, los nuevos avances nos permiten también instaurar la semana laboral de cinco días”.

Evidentemente, Ford respondía a una demanda presente en su época. En un artículo académico publicado en junio de 1990 en The Journal of Economic History, el economista e historiador Robert Whaples, entonces profesor de la Universidad de Wisconsin, en EE.UU., señalaba que, antes de la Segunda Guerra Mundial, las luchas de los trabajadores por una reducción de la jornada laboral eran más intensas que las demandas de mejores salarios.

No es que el empresario fuera “amable”. “La motivación de Henry Ford no era meramente humanitaria”, afirma el profesor.

Sabía lo que hacía y cómo su medida se traduciría en mayores beneficios. Martínez analiza la decisión de Ford como consecuencia de “dos principios rectores” que regían sus acciones empresariales. En primer lugar, “la organización metódica del trabajo”.

Una fórmula exitosa

La imagen en blanco y negro muestra el interior de una fábrica con varios trabajadores afanándose alrededor de grandes máquinas industriales. Los trabajadores visten monos de trabajo de color claro y manipulan piezas metálicas esparcidas por el suelo y sobre bancos de trabajo, mientras que la maquinaria pesada ocupa casi todo el espacio de la nave. / Arquivo Nacional

Ford fue un defensor de las “teorías científicas de la administración y la gestión de la producción”, contextualiza el historiador, “desde los espacios de la fábrica, pasando por la disciplina de los horarios, los turnos y otras actividades y descansos, hasta la división de tareas entre equipos e individuos, desde el supervisor hasta el operario”.

En su visión empresarial, para que la industria funcionara, todo debía seguir un guion preestablecido.

El segundo punto era precisamente que la “división programada y organizada del trabajo se completaba en la dimensión del consumo de bienes industrializados”, subraya Martínez.

Esto impulsó “un mercado de consumo masivo, para una producción masiva llevada a cabo por grandes contingentes de trabajadores”.

“Mejores salarios y tiempo libre completaron la fórmula para inducir y generalizar los hábitos de consumo, expandiendo así la producción industrial”, comenta el historiador. Al final del mes, las cuentas cuadraban, con mayores beneficios.

“El argumento empresarial era que la empresa podía producir tanto o más en cinco días que en seis, porque la reducción de la jornada laboral obligaría a mejores métodos, mayor concentración y mayor eficiencia por hora trabajada”, afirma Barbiero.

Según la lógica de Ford, era posible producir al menos lo mismo en cinco días que en seis. “Y probablemente más, porque ‘la presión generaría mejores métodos’”, explica el profesor.

“Ford implementó una fórmula exitosa”, analiza Martínez. “Buscaba garantizar la disciplina y la regularidad del trabajo en la fábrica, obteniendo mejores resultados productivos y económicos, por un lado. Y, por otro, estimulando los hábitos y las condiciones de consumo”.

Esto se tradujo en mejores salarios y jornadas laborales más cortas.

“La satisfacción económica y el acceso al mercado de consumo por parte de la clase trabajadora traerían paz social, anclada en el ciclo ininterrumpido entre trabajo, producción y consumo”, concluye el profesor de la Unesp.

“Ford comprendió que el trabajador con tiempo libre también se convertiría en consumidor. Más tiempo libre significaba más salidas, viajes, compras y, en definitiva, más uso y compra de automóviles”, comenta Barbiero.

Henry Ford y su esposa. / Dominio público/Autor desconocido/Wikimedia Commons

El tema siempre suscita diferentes puntos de vista. “Pone de relieve un complejo debate sobre cómo equilibrar el bienestar social y la viabilidad económica”, reflexiona Vietri.

“Veo el fin de semana no solo como un período de descanso, sino como un pilar de la dignidad humana y la salud mental del trabajador, fundamentos que están en el corazón de nuestra protección constitucional”.

Argumenta, sin embargo, que el cambio en la organización de los horarios laborales no debe hacerse de forma abrupta, para que las empresas, especialmente las pequeñas, puedan prepararse.

“Lo más interesante es que Ford comprendió algo que sigue siendo relevante hoy en día: el trabajador no es solo una fuerza de producción; también forma parte del mercado de consumo”, afirma Barbiero.

“Al pagar mejor y liberar tiempo, Ford fortaleció la lógica misma del consumo que sostenía a la industria automotriz”.

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