Por qué Italia se está convirtiendo en un refugio para los ultrarricos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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John Laurenson - BBC News

Italia ya había recibido críticas de Francia por utilizar incentivos fiscales para atraer a residentes franceses adinerados y a otros extranjeros acaudalados, pero con el perjuicio causado a los estados del golfo Pérsico por la guerra en Oriente Medio se ha convertido en un lugar aún más atractivo para los ricos.

Los impuestos no fueron la razón principal para abandonar Francia, insiste Robert (nombre ficticio) mientras toma un café crème en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Fue la belleza de Italia, la bella vita, el arte y la música.

Pero para este francés, comprar una casa en Roma y convertirse en residente fiscal italiano fue una parte muy agradable del paquete ofrecido por el país, donde las personas con un alto patrimonio neto pueden pagar un impuesto anual fijo sobre todos los ingresos extranjeros -independientemente de la cantidad- y disfrutar de otras exenciones.

Robert, que se describe como solo “moderadamente rico”, se mudó a Italia hace ocho años tras una carrera en la informática que terminó con la venta de su empresa. Puede que no esté entre los multimillonarios franceses que han huido del fisco francés hacia Italia, pero las ventajas para él están claras.

Si hubiera comprado una casa en Francia, habría tenido que pagar lo que los franceses llaman frais de notaire (gastos de notaría), cuya mayor parte va a parar al gobierno (similar al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en España o a los impuestos de transferencia de bienes raíces en EE. UU.).

En Italia existe una exención para la primera vivienda que se compra. En Francia, el presidente Emmanuel Macron transformó el Impot sur la Fortune (impuesto sobre la fortuna) en un impuesto sobre el patrimonio inmobiliario), de modo que las inversiones en bolsa, por ejemplo, ya no se ven afectadas.

Pero “si tienes $10 millones en propiedades, este impuesto es realmente muy doloroso”, dice Robert.

Tampoco hay nada parecido a esto en Italia.

En Francia también hay que pagar un impuesto sobre la propiedad (taxe foncière o impuesto territorial). “Aquí no tenemos eso para la primera casa”, dice Robert, aunque señala que “hay un cargo elevado por la recogida de basura”.

Lo mejor, en lo que a él respecta, es que no hay impuesto de sucesiones sobre las propiedades que poseas en Italia hasta 1 millón de euros ($1,1 millones) y a partir de ese umbral es solo del 4% . En Francia, el límite libre de impuestos es mucho más bajo -100,000 euros ($110,000)- y, a partir de ahí, es una escala progresiva hasta una tasa máxima del 45%.

Pero es para los verdaderamente ricos para quienes Italia empieza a parecer un paraíso fiscal.

“Tengo amigos que se han mudado aquí por razones fiscales y otros que se lo están pensando”, me cuenta Robert. “Para las personas que realmente pagan muchos impuestos, Italia es muy atractiva debido a su ‘tarifa plana” fiscal.

Su tipo impositivo fijo sobre todos los ingresos en el extranjero ha hecho la residencia en Italia atractiva para personas de otros países. / Getty Images

En Italia, el fisco fija un límite máximo de impuestos que se pueden aplicar a la renta. Sin importar cuánto ganes, nunca pagas más de esa cifra. El límite superior es ahora de 300,000 euros ($353,000), aunque no hace mucho era de 200,000 y antes incluso de 100,000. Si estás pagando un millón de euros en impuestos sobre la renta al año en Francia, Italia resulta muy tentadora.

En cuanto a los ciudadanos estadounidenses, siempre tributan por sus ingresos mundiales, por lo que mudarse a Italia no ayudaría a reducir su factura fiscal.

Una decisión compleja

Robert me cuenta que tiene dos amigos franceses ricos que se han mudado a Italia en los últimos meses, pero venían del Reino Unido. Ambos trabajaban en finanzas en la City de Londres y tenían mucho interés en mudarse a un lugar donde el régimen fiscal fuera tan favorable para ellos como el que tenía Gran Bretaña antes de que cambiara las normas para los residentes extranjeros adinerados.

“Incluso con 300,000 euros, el impuesto de tarifa plana de Italia sigue siendo bajo para cualquier persona que gane más de 1 millón de euros al año en comparación con cualquier otro lugar de Europa. Y esto significa que obtienes certeza y claridad fiscal, en pleno corazón de Europa, en lugar de tener que irte muy lejos”, afirma Peter Ferrigno, director de Servicios Fiscales en Henley & Partners, especialistas en migración de patrimonio.

“Tenemos reuniones todas las semanas con personas que desearían irse de Francia”, dice el abogado fiscal con sede en París, Jerome Barre.

“Están descontentos con la situación fiscal actual y les preocupa que se vuelva más severa en el futuro. La gente no confía en el clima político. Los impuestos cambian mucho, casi todos los años. La gente teme que, tras la elección del nuevo presidente en 2027, las cosas puedan volverse más difíciles que hoy”, señala.

Sin embargo, en esta etapa se trata más de “preguntas de empresarios y personas adineradas que se plantean si les gustaría mudarse o no, en lugar de personas que realmente lo estén haciendo”, explica Jerome Barre.

“La reubicación requiere un compromiso total y una estructuración cuidadosa”, subraya. Añade que, para los dueños de negocios, “necesitan cambiar la sede de la empresa. En Francia están sujetos a un impuesto de salida”.

Si muchos franceses adinerados se encuentran en la fase de “considerar la mudanza”, la cuestión se vive con una agudeza aún mayor en los Emiratos Árabes Unidos.

Pero renunciar al régimen de impuestos cero de Dubái será muy difícil para muchos. “Cuando estás en un país donde no pagas ningún impuesto, es muy difícil regresar a uno donde tienes que pagar mucho. Especialmente para aquellos acostumbrados a gastar mucho dinero. El neto que te queda en el bolsillo es muy diferente”, afirma Barre.

Y añade que las personas que se han acostumbrado a una vida sin impuestos “ya no están habituadas a los trámites administrativos -declaraciones de impuestos, documentos-, así que no es fácil”.

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