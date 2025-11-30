Por qué los ricos y poderosos no podían decirle ‘no’ a Jeffrey Epstein

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Nada Tawfik - BBC, Nueva York; Madeline Halpert - BBC, Nueva York

Fue uno de los grandes eventos políticos en Washington en 2019.

Todos los ojos estaban puestos en el exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, quien rendía testimonio frente a una comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre su antiguo cliente.

Una miembro demócrata de la comisión, Stacey Plaskett, se preparaba para interrogar a Cohen cuando la cámara la captó enviando un mensaje de texto a alguien en su teléfono.

Esta semana, el público se enteró de la identidad de la otra persona en esa comunicación: el fallecido abusador sexual Jeffrey Epstein.

Los correos electrónicos publicados por sus legatarios bajo orden judicial muestran que estaba exhortando a la legisladora a preguntar sobre un empleado de la Organización Trump. Después de que Plaskett lo hiciera, Epstein le envió un mensaje que decía: “Muy bien hecho”.

El alcance de su influencia

En retrospectiva, el incidente tocó una fibra sensible con muchos que señalan cómo eso destaca el alcance de la influencia del fallecido inversionista en la élite estadounidense.

Plaskett, representante por las Islas Vírgenes de Estados Unidos, ha negado que estuviera solicitando el consejo de Epstein, diciendo que había enviado mensajes a muchas personas ese día, incluyendo a Epstein, que era uno de sus votantes.

Como antigua abogada, arguyó, ha aprendido a buscar información de diferentes fuentes, incluso de personas que no le caían bien.

“Estoy asqueada por el comportamiento pervertido de Epstein. Apoyo firmemente a sus víctimas y admiro su valentía. Desde hace tiempo he pedido que todos los expedientes de Epstein se divulguen”, expresó a la BBC.

Plaskett afirmó que el intercambio ocurrió antes del arresto de Epstein por tráfico sexual. Pero lo cierto es que se produjo mucho después de que el financista fuera condenado por procurar prostitución en 2008.

Su isla privada en las Islas Vírgenes también había sido mencionado en una incriminatoria investigación del Miami Herald, tan solo un año antes, como uno de los lugares donde Epstein abusaba sexualmente de niñas menores de edad.

Apenas seis meses después de su intercambio con Epstein, el desacreditado financista moriría en su celda en la cárcel como resultado de un suicidio, según el médico forense.

Su muerte, y las teorías de conspiración que generaron, dispararían un ajuste de cuentas que ha desatado una tormenta en Washington y Wall Street, y ha hundido a muchos de sus antiguos amigos.

La representante Stacey Plaskett fue una de las figuras de alto perfil que se mantuvo en contacto con Epstein después de su condena. / Jemal Countess/Stringer/Getty

Ese intercambio es apenas uno de muchos de los que aparecen en las más de 20.000 páginas de documentos personales de Epstein publicadas recientemente, que demostraron otra vez su habilidad para mantenerse en los altos círculos de poder aún después de su condena y las revelaciones del Miami Herald.

Cómo y por qué estas relaciones sobrevivieron mientras otras amistades cortaron con él nos dice tanto sobre la dinámica de las altas esferas de la sociedad estadounidense como de la influencia que ejercía Epstein.

“Era un monstruo diabólico, pero al mismo tiempo era brillante en el sentido de que era capaz de mantener esta increíble red con algunos de los individuos más poderosos del mundo”, explicó Barry Levine, autor de The Spider: Inside de Criminal Web of Epstein and Ghislaine Maxwell (La araña: dentro de la red criminal de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell).

“Tenía una especie de carisma entorno a su persona que lo colocaba en una posición en la que la gente lo buscaba”.

“Utilizaba la información que acumulaba”

Epstein se consideraba a sí mismo como un “coleccionista de personas” que creaba conexiones con objetivos transaccionales, indica Levine.

“Utilizaba la información que acumulaba… con la intención, al fin y al cabo, de poner en reserva favores que les podía pedir, inversiones que les podía sacar, o en un sentido más oscuro, creo, chantajes a los que podía someter a algunos de estos individuos”.

La relación entre Epstein con Peter Mandelson (político británico y exparlamentario que ocupó cargos importantes en varios gobiernos laboristas) ha estado particularmente bajo la lupa en Reino Unido. Fue destituido como embajador británico en EE.UU. en septiembre.

Los documentos divulgados por el Congreso indican que Mandelson mantuvo contacto con el pedófilo hasta entrado el año 2016, después de que ya hubiera sido condenado.

En un correo electrónico de noviembre 2015, Epstein le escribe después de su cumpleaños: “63 años. Lo lograste”.

Mandelson le contesta menos de 90 minutos después, diciendo: “Escasamente. He decidido extender mi vida pasando más tiempo en EE.UU.”.

El exdiplomático negó tener conocimiento de los delitos de Epstein, pero ha lamentado haber mantenido el contacto con él.

El exdiplomático británico Peter Mandelson (izq.) con Jeffrey Epstein. / US Committee on Oversight and Government Reform

El círculo ecléctico de académicos, empresarios y políticos

Los documentos divulgados por los legatarios de Epstein revelan un círculo ecléctico de amistades que incluye a distinguidos académicos, titanes empresariales y políticos.

Levine expresó que no era exagerado pensar que algunas de las amistades de Epstein podían no saber nada sobre sus abusos, o que estaban lo suficientemente impresionadas por sus influyentes contactos como para pasarlos por alto.

“La gente se olvida de cosas”, indicó. “Sus credenciales entre personas poderosas e influyentes eran extremadamente altas, y pienso que muchos individuos simplemente desestimaron la condena en su contra”.

Otros pudieron quedar simplemente deslumbrados por su riqueza, según sugieren algunos periodistas y otros que lo conocieron.

“Una sentencia de cárcel ya no importa”, le dijo David Patrick Columbia, fundador del New York Social Diary, al sitio The Daily Beast en 2011, después de la primera condena a Epstein. “Lo único que te margina en la sociedad neoyorkina es ser pobre”.

Fotografía de Jeffrey Epstein de 2017, cuando fue acusado de abusos sexuales. / Reuters

Un exsecretario del Tesoro de EE.UU. y luego presidente de la Universidad de Harvard, Larry Summers, le pidió a Epstein consejos amorosos, incluyendo una ocasión, en noviembre 2018 -el mismo mes en el que se publicó la investigación del Miami Herald- en la que le reenvió al financista el email de una mujer para preguntarle sobre cómo debería contestarle.

Epstein respondió: “Ya está empezando a sonar necesitada :) excelente”.

Las interacciones de Summer con su confidente se volvieron en su contra la semana pasada, obligándolo a anunciar que abandonaría sus compromisos públicos y dejaría de enseñar en Harvard.

“Estoy profundamente avergonzado de mis acciones y reconozco el dolor que han causado”, expresó.

El expresidente de la Universidad de Harvard Larry Summers solicitó a Epstein que lo aconsejara en temas amorosos. / David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

También trascendió que Epstein usó su talento con el dinero para ayudar al famoso lingüista Noam Chomsky, con quien intercambió varios mensajes a lo largo de los años, invitándole a quedarse en sus casas.

La adulación fue mutua. En una carta de apoyo no fechada, Chomsky elogió a Epstein, diciendo que los dos habían sostenido “muchas largas y frecuentemente profundas discusiones”.

El académico de 96 años le había contado previamente al Wall Street Journal que el financista le había ayudado a transferir dinero entre cuentas sin “un centavo de Epstein”.

“Lo conocía y nos reunimos ocasionalmente”, dijo Chomsky. “Lo que se sabía de Jeffrey Epstein era que había cometido un crimen y que había cumplido su condena. Según las leyes y normas de EE.UU., eso es borrón y cuenta nueva”.

Chomsky no respondió a la solicitud de la BBC para ofrecer un comentario.

El lingüista fue uno de los clientes famosos de Epstein, a los que ayudó a ahorrarse miles de millones de dólares, afirmó Levine.

Él era capaz de hacerlo porque “entendía el código fiscal y las finanzas a un nivel tal vez mayor que las personas mejor pagadas en Wall Street”, explicó Levine.

En una carta sin fecha, Chomsky elogiaba a Epstein. / David Corio/Getty Images

Los que cortaron sus vínculos

En las 23.000 páginas de documentos de Epstein, el nombre de un hombre aparece más que tal vez algún otro.

Trump no envió ni recibió ninguno de los mensajes, al haber cortado los vínculos con Epstein.

En 2002, Trump describió a Epstein como un “tipo fantástico”. Epstein diría después: “Yo fui el amigo más íntimo de Donald durante 10 años”.

Pero la relación se dañó. Trump ha dicho que se distanciaron a principios de los 2000, dos años antes del primer arresto de Epstein.

En 2008, Trump decía que él no había sido “uno de sus fans”.

Trump ha negado tener conocimiento alguno del tráfico sexual del que fue acusado Epstein. La Casa Blanca también expresó que Trump expulsó a Epstein de su club “hace décadas por ser un asqueroso con sus empleadas”.

Epstein y Trump tuvieron una larga relación que se remonta a comienzos de la década de 1980. / Davidoff Studios/Getty Images

Levine señaló que hay muchas personas cuyos mensajes con Epstein después de que fuera condenado los dejarán avergonzados, aunque estos no sugieran que hubieran participado en ninguno de sus crímenes.

“Naturalmente todos lamentan el día que se comunicaron con Jeffrey Epstein o pasaron tiempo con él”, comentó. “Es una de las historias más increíbles de nuestro tiempo; poder, privilegio y depredación”.

Pero hubo por lo menos una persona que dijo entender inmediatamente que Epstein era “repugnante”.

Howard Lutnick, el secretario de Comercio del presidente, fue vecino de Epstein durante 10 años. Relató en un podcast del New York Post que su primer encuentro con Epstein fue el último.

Howard Lutnick, el secretario de Comercio del presidente, afirma que Epstein le pareció "asqueroso". / Reuters

Poco después de que Lutnick se mudara a su residencia en el exclusivo distrito Upper East Side de Manhattan en 2005, Epstein les dio a él y su esposa un tour de su gran residencia.

En el comedor de Epstein había una camilla de masajes rodeada de velas y Lutnick le preguntó qué cuánto la usaba.

“Él dice: ‘Todos los días’. Y luego se me acerca incómodamente y dice: ‘Y el buen tipo de masaje’”.

Lutnick contó que él y su esposa intercambiaron miradas, se excusaron y se fueron.

“Decidí que jamás estaría en un cuarto con esa persona asquerosa otra vez”.

