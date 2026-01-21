Por qué Macron está usando gafas de sol en sus apariciones en la cumbre de Davos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tessa Wong - BBC News

Durante su participación en la cumbre de Davos el martes, el presidente francés Emmanuel Macron no solo llamó la atención por sus duras críticas a Donald Trump por sus ambiciones sobre Groenlandia.

También fue objeto de todas las miradas por usar gafas de sol en el interior del recinto suizo en el que se celebra la cumbre.

El presidente francés no se quitó sus llamativas gafas de aviador azules con cristales reflectantes incluso cuando habló ante otros líderes mundiales en el Foro Económico Mundial.

Incluso Trump habló este miércoles sobre el aspecto del mandatario francés: “Ayer lo vi usando unas hermosas gafas de sol… ¡qué demonios pasó!”, dijo en su discurso en Davos. “Se hacía el duro con sus gafas”.

Aunque Macron no explicó el motivo por el que usaba las gafas durante su discurso, los medios franceses lo han atribuido a una afección ocular que padece.

La semana pasada, el presidente apareció en un acto militar en el sur de Francia con un ojo enrojecido y, en un momento dado, se puso unas gafas de sol similares.

Mientras hablaba ante los soldados, restó importancia a su afección y dijo que era “totalmente benigna” y “completamente insignificante”, y añadió: “Por favor, disculpen el aspecto antiestético de mi ojo”.

Macron incluso bromeó al respecto, diciendo que era “l’oeil du tigre” o “el ojo del tigre”, en referencia a la canción de la banda de rock Survivor utilizada en la película de boxeo Rocky III de 1982.

“Para aquellos que entienden la referencia, es un signo de determinación”, dijo.

Macron mantuvo puestas las gafas en todas las reuniones que tuvo en Davos. / Getty Images

Una afección ocular

Los medios franceses indicaron que Macron parecía tener una hemorragia subconjuntival, es decir, un vaso sanguíneo roto en el ojo.

Se trata de algo inofensivo, indoloro y que no afecta a la visión. Tampoco causa lesiones permanentes en el ojo, ya que suele desaparecer en dos semanas.

A veces se produce cuando una persona estornuda o tose con fuerza, o se toca o se frota los ojos. Las personas con diabetes e hipertensión arterial tienen más riesgo de padecer esta afección.

Aunque no es necesario llevar gafas de sol para proteger la vista, las personas que padecen esta afección pueden optar por llevarlas para no llamar la atención.

Macron “optó por este estilo por razones estéticas, ya que es una figura pública”, explicó el médico y comentarista Jimmy Mohamed a la cadena francesa RTL.

“Algunas personas podrían pensar que está enfermo, por lo que, para evitar ser fotografiado en ese estado, decidió llevar gafas de sol. Las gafas protegen su imagen, pero no realmente sus ojos”.

Su decisión ha suscitado un debate en las redes sociales, donde algunos han llamado a Macron “kéké”, que en argot francés significa “presumido”.

Otros bromeaban diciendo que era un “cyborg” o que imitaba al actor de Hollywood Tom Cruise en Top Gun, la película de 1986 que puso de moda las gafas de aviador.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.