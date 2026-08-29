Por qué Marta Luisa de Noruega, la princesa ‘clarividente’ casada con un chamán, no podrá ser reina pese a ser mayor que su hermano Haakon

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción - BBC News Mundo

La princesa Marta Luisa de Noruega es la primogénita del difunto rey Harald V, pero ha sido su hermano menor, Haakon VIII, quien ha heredado el trono del país nórdico.

Mientras que el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, declaraba que el país estaba “unido en el dolor y la gratitud” este viernes, el nuevo rey tomaba las riendas de la monarquía.

El flamante monarca anunció que su lema real serían las mismas palabras que usaron su padre, su abuelo y su bisabuelo: “Todo por Noruega”.

Entre tanto, la figura de su hermana primogénita, Marta Luisa, ha estado marcada en los últimos años por decisiones que la han ido alejando de la monarquía.

En 2022 renunció a sus funciones reales para centrarse en su actividad privada, vinculada a la medicina alternativa, que desarrolla junto a su esposo, Durek Verrett, un controvertido y autodenominado chamán.

Aunque conserva su título, dejó de desempeñar deberes oficiales con el objetivo de “crear una línea divisoria más clara” entre su rol público y su vida privada.

Verrett ha causado controversia por promover prácticas sin base científica, incluyendo afirmaciones como que el cáncer es una elección.

Pero incluso antes de la retirada formal de la princesa Marta Luisa, su papel dentro de la familia real ya estaba condicionado por el orden sucesorio.

Cuando nació en 1971, Noruega aplicaba la preferencia masculina en la línea sucesoria: el primer varón tenía prioridad sobre sus hermanas, aunque fueran mayores.

La Constitución noruega se modificó en 1990 para reconocer el derecho de las mujeres a heredar el trono.

La reforma no se aplicó retroactivamente, por lo que su hermano Haakon seguiría siendo el sucesor al trono.

Sin embargo, gracias a la reforma, la hija de Haakon, la princesa heredera Ingrid Alexandra, se encuentra ahora en la línea de sucesión y podría convertirse en la primera mujer jefa de Estado de Noruega desde el siglo XV.

Años de críticas y acusaciones

Verrett ha sido calificado en numerosas ocasiones como un "charlatán" y un estafador. / Getty Images

La princesa Marta Luisa, de 54 años, ha generado controversia en Noruega durante décadas por promover tratamientos alternativos. Creó una escuela para ayudar a las personas a “ponerse en contacto con sus ángeles”.

También ha sido acusada de usar su título real para obtener ventaja competitiva en sus actividades privadas.

En 2002 se casó con el escritor y artista noruego Ari Behn, con quien tuvo tres hijas.

Se divorciaron en 2017 y Behn, quien sufría depresión, se suicidó el día de Navidad de 2019.

En una entrevista con el diario español ABC en 2013, la princesa aseguró que es “clarividente”.

“No puedo ver el futuro, pero sí puedo percibir la energía en la gente”, precisó.

También afirmó que había pasado de ser una “chica insegura, con pánico escénico, a una mujer segura de sí misma”.

“Llegué a ese cambio cuando conocí a mi ángel guardián, con el que hablo a diario”, le dijo a ABC.

En junio de 2022, la princesa se comprometió con Verrett. Había anunciado la relación en una publicación de Instagram de 2019, anticipando posibles críticas.

En el post, afirmó: “Para aquellos que sienten la necesidad de criticar: conténganse. No depende de ustedes elegir por mí o juzgarme. Shaman Durek simplemente es un hombre con el que amo pasar mi tiempo y que me llena”.

Pese a aquella publicación, la pareja fue objeto de intensas críticas en Noruega, y Verrett ha sido calificado en numerosas ocasiones como un “charlatán”, un estafador y un teórico de la conspiración.

La ex primera ministra noruega Erna Solberg describió sus puntos de vista como “muy extraños” y “no basados en hechos”, y agregó que sus ideas promueven teorías de la conspiración.

El “visionario” que asegura haber resucitado

Durek Verrett, un afroestadounidense que se describe a sí mismo como un “chamán de sexta generación”, afirmó haber resucitado de entre los muertos y haber predicho los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos dos años antes de que ocurrieran.

Ha atribuido a su color de piel las críticas que recibe y ha asegurado que “nunca había sufrido tanto racismo” como cuando llegó a Noruega.

También se ha comparado con Albert Einstein y Thomas Edison, de quienes destacó que eran “genios” e “incomprendidos”.

En su sitio web, se describe a sí mismo como un “visionario de la ‘Era del Ahora’” que “desmitifica la espiritualidad”. Afirma que su trabajo influyó en las actrices Gwyneth Paltrow y Nina Dobrev.

Según una encuesta publicada en septiembre de 2022, solo el 13% de los noruegos consideraban a la princesa Marta Luisa apta para representar a la familia real en eventos oficiales.

“Creo que, más que de la princesa como persona, se trata más bien del fenómeno ocultista con el que se la ha asociado”, declaró un biógrafo real a medios noruegos.