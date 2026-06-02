Por qué Pedro Sánchez está en uno de sus peores momentos desde que es presidente de España

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Guillermo D. Olmo - BBC News Mundo

Al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se le amontonan los problemas.

Los escándalos de corrupción que afectan a su entorno familiar y político más cercano se acumulan y arrecian las voces que le exigen que convoque elecciones y ponga fin a un gobierno que lleva años en minoría y meses sin poder sacar adelante iniciativas de calado en el Parlamento.

Los últimos reveses para Sánchez han sido el inicio del juicio contra su hermano David, acusado de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por presuntamente haberse beneficiado con un empleo público creado específicamente para él, y la investigación judicial al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, uno de sus principales aliados políticos, por presunto tráfico de influencias y otros delitos en relación con el rescate con dinero público a la aerolínea de capital venezolano Plus Ultra.

Pero también su mujer, Begoña Gómez, y dirigentes que tuvieron la confianza de Sánchez, como su exministro de Transportes, José Luis Ábalos, enfrentan investigaciones o procesos judiciales por supuestos delitos.

Mientras, el PSOE ha encadenado derrota tras derrota en la sucesión de elecciones celebradas en distintas regiones españolas en los últimos meses y las encuestas no vaticinan nada mejor para las previstas el año que viene.

La situación ha llevado al opositor Partido Popular (PP) a exigir elecciones generales inmediatas que acaben con un “gobierno corrupto” y a los partidos que hasta ahora han sostenido su gobierno a distanciarse de Sánchez, que se niega a un adelanto electoral porque, según dijo, “el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas (...), es la estabilidad”.

La alusión a la situación internacional como justificación para negar el adelanto electoral que le reclaman sus críticos refleja la que los analistas consideran una de sus principales fortalezas: su prestigio fuera de España.

Sánchez ha sido uno de los líderes europeos que antes y más abiertamente se ha opuesto a los Estados Unidos de Donald Trump y a las ofensivas militares que Israel ha llevado a cabo en Gaza, Líbano e Irán, en este último caso con el apoyo de Washington.

Además, con medidas a contracorriente de la tónica dominante en Europa, como la regularización masiva de inmigrantes indocumentados en España aprobada el pasado abril, se ha erigido en un referente de la izquierda mundial.

¿Cómo se explica la contradicción entre el protagonismo internacional de Sánchez y su desgaste interno?

La situación interna

La Policía se presentó hace unos días en la sede del PSOE en Madrid para reunir pruebas sobre el caso que implica a dirigentes y militantes. / Diego Radames / Getty

Pedro Sánchez es presidente del gobierno español desde el 2 de junio de 2018, cuando prosperó la moción de censura que presentó contra el entonces presidente Mariano Rajoy, tras la condena al PP, entonces en el gobierno, por financiación ilegal.

En estos 8 años Sánchez ha liderado un gobierno de coalición con partidos a la izquierda del PSOE que, pese a no contar con mayoría en el Congreso de los Diputados, se ha mantenido en el poder gracias al apoyo más o menos entusiasta de los grupos nacionalistas e independentistas catalanes y vascos.

Pero en los últimos tiempos, el gobierno se ha encontrado con crecientes dificultades para sacar adelante sus iniciativas en el Parlamento, sobre todo tras la ruptura con Junts, la formación independentista catalana que resultó decisiva para que Sánchez pudiera repetir como presidente en 2023 al votar a favor de su investidura a cambio de una polémica amnistía para los delitos cometidos en el marco del fallido intento de secesión de Cataluña de 2017.

La esposa de Sánchez, Begoña Gómez, ha sido procesada por supuestos delitos de corrupción. / Eduardo Parra / Getty

El gobierno lleva meses sin poder sacar adelante ninguna ley importante y desde 2023 viene prorrogando los Presupuestos Generales del Estado ante la falta de apoyos para unas nuevas cuentas públicas.

Según le dijo a BBC Mundo Lluís Orriols, politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid, “todo esto está teniendo un efecto sobre la popularidad de Sánchez y hay un desgaste del Partido Socialista por no poder sacar adelante su agenda ni aprobar los presupuestos”.

El gobierno defiende que, incluso sin presupuestos, ha logrado aprobar medidas sociales de calado, como las subvenciones al transporte público o la subida de las pensiones y los salarios mínimos.

A su minoría parlamentaria se suma el rosario de causas judiciales en torno al partido y la familia del presidente.

Si su hermano responde estos días ante la justicia en un juicio que empezó el pasado jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz, su mujer, Begoña Gómez, lo hará próximamente tras haber sido procesada por los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Gómez está acusada de utilizar su relación personal para impulsar su carrera privada a través de un puesto en la Universidad Complutense de Madrid. También se la acusa de usar recursos públicos para favorecer intereses privados.

Ambos acusados mantienen su inocencia, que también defiende públicamente el presidente.

Escándalos en su círculo político

El caso abierto al expresidente Rodríguez Zapatero ha agravado los problemas de Pedro Sánchez. / Eduardo Parra / Getty

Fuera de su ámbito familiar, los escándalos se extienden también a su círculo político más inmediato. Sánchez se ha visto golpeado por la reciente imputación del expresidente Zapatero, del que la Audiencia Nacional investiga si lideró una red de tráfico de influencias que propició las millonarias ayudas públicas que permitieron mantener a flote a la aerolínea de capital venezolano Plus Ultra.

Zapatero también ha dicho que es inocente y Sánchez que cree en su inocencia.

“Simbólicamente hablando, este caso es muy significativo”, le dijo a la BBC Paco Camas, responsable de opinión pública en España de la encuestadora Ipsos. “El hecho de que sea el primer ex primer ministro [en ser investigado] lo hace extremadamente grave. Pero también porque ha sido una referencia moral para su partido”.

Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo juzga desde abril de 2025 a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, por el presunto cobro de sobornos en la compra de material sanitario durante la pandemia de covid, un escándalo que llevó también a la detención de su sucesor al frente de la gestión del PSOE, Santos Cerdán.

Sánchez y el partido han mantenido que Ábalos traicionó su confianza y no estaban al tanto de sus presuntas actividades delictivas. “Desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí”, dijo en su momento el presidente del que fuera ministro y responsable de la gestión de su partido.

Según Orriols, “los escándalos de corrupción van a tener un efecto de desgaste acumulado y cada vez más votantes del Partido Socialista van a decir ‘hasta aquí hemos llegado’”.

Pero el experto señala que Sánchez “aún cuenta con un flotador en la economía, en la que se aprecian muchos aspectos macro favorables”.

“Las encuestas lo sitúan unos cuatro puntos por debajo del Partido Popular; si no fuera por la situación económica, lo veríamos más hundido”, señala.

Sánchez y Trump se han enfrentado públicamente. / Getty Images

El peso de la imagen internacional de Sánchez

Pero al mismo tiempo que se multiplican sus problemas internos, Sánchez ha logrado construir un perfil propio en la escena internacional que le ha convertido en uno de los referentes de la izquierda dentro y fuera de Europa.

Cas Mudde, politólogo de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, le dijo a BBC Mundo que “Sánchez es uno de los pocos líderes socialdemócratas que es jefe de gobierno y uno de los pocos que es verdaderamente progresista. Además, se ha enfrentado a Trump, algo que la mayoría de primeros ministros europeos no hace”.

Efectivamente, Sánchez se opuso abiertamente a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y su gobierno negó al Ejército estadounidense el uso de sus bases militares en territorio español para las operaciones.

El presidente español también fue uno de los primeros líderes mundiales en denunciar los ataques que Israel lleva a cabo en Gaza desde que militantes de Hamás se infiltraron en su territorio el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas y tomando a unas 250 como rehenes.

Sánchez denunció que, con su ofensiva en Gaza, en la que ya han muerto más de 70.000 personas, Israel estaba “exterminando a un pueblo que está indefenso” y “quebrantando todas las leyes del Derecho Humanitario”.

“Una cosa es proteger tu país, a tu sociedad, y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños y a niñas inocentes”, aseguró el mandatario español en septiembre de 2025 al anunciar una serie de medidas para hacer frente a la ofensiva israelí en la Franja, que calificó de “genocidio”.

El de Sánchez ha sido también el único gobierno de la OTAN que se ha negado a aceptar la exigencia de Trump de aumentar hasta el 5% del PIB su gasto en defensa.

Trump ha amenazado con represalias comerciales a España, a la que ha descrito como un aliado “terrible”, pero, lejos de rectificar, Sánchez ha insistido en su posición en diferentes foros internacionales e incluso en artículos de opinión en prestigiosos medios extranjeros como el británico The Economist, donde aseguró que la guerra de Estados Unidos contra Irán “es ilegal, una gran amenaza al orden internacional basado en reglas y contraria a los intereses de la humanidad”.

En una tribuna en The New York Times defendió su decisión de dar papeles a cientos de miles de extranjeros en situación irregular en España, una medida que contrasta claramente con la de deportaciones masivas de Trump en Estados Unidos.

El perfil internacional que ha cultivado como partidario de la lucha contra el cambio climático, la igualdad de género y el multilateralismo le ha valido premios y reconocimientos de ONU Mujeres, la Fundación de Naciones Unidas o la Fundación Gates.

La oposición en España alega que ha utilizado su proyección exterior para desviar la atención de la mala gestión de su gobierno y los casos de corrupción.

Qué puede pasar a partir de ahora

La carrera política de Sánchez está plagada de momentos en los que logró salir a flote cuando lo tenía todo en contra, como cuando reconquistó gracias al apoyo de los militantes el liderazgo de su partido, del que había sido apartado por el resto de su dirigencia, o cuando logró contra pronóstico los votos suficientes para formar gobierno tras las elecciones de 2023.

El presidente español ha hecho de esa capacidad una de sus señas de identidad, hasta el punto de que publicó un libro titulado “Manual de resistencia”.

Las preguntas ahora son si Sánchez sobrevivirá de nuevo a un panorama adverso y se mantendrá en su puesto hasta las elecciones previstas para mediados de 2027, y hasta qué punto le ayudará a hacerlo su prestigio fuera de España.

Si Sánchez no convoca las elecciones anticipadas que le reclama la oposición, su suerte seguirá en manos de los partidos que hasta ahora lo han sostenido en el Congreso.

Y aunque varios de ellos han dado por terminado su apoyo al Ejecutivo de Sánchez, tampoco han comprometido su voto a favor de la moción de censura que debería impulsar el Partido Popular para derribarlo.

El PP necesitaría probablemente el apoyo de la ultraderecha de Vox para formar un gobierno alternativo y eso es inaceptable para el resto de formaciones.

“No veo ningún incentivo para que el gobierno convoque elecciones, por muy bloqueada que esté la situación y por mucho que se vea afectado por los escándalos”, opina Paco Camas.

El analista considera que, al igual que el año pasado tras el escándalo de las comisiones de Ábalos y Cerdán, la pausa estival podría brindar a Sánchez un respiro muy necesario, permitiéndole recuperar cierta iniciativa política en septiembre.

Lluís Orriols, por su parte, cree que “este es un gobierno que lleva ya algún tiempo en una situación muy delicada y no se puede descartar la posibilidad de que se quede sin aire pronto”.

Sea como sea —antes porque Sánchez convoca elecciones anticipadas o después porque se acaba la legislatura— los españoles tendrán la última palabra.

Y, como recuerda Cas Mudde, aunque el exterior observe con atención su perfil internacional, “los españoles se fijarán en la política doméstica”.

Con reportería adicional de Guy Hedgecoe, desde Madrid.

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