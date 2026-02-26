Por qué tantos colombianos piden asilo en Europa y qué significa que la UE haya designado a su país como ‘seguro’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Alejandro Millán Valencia - BBC News Mundo

En noviembre de 2025, la Audiencia Nacional de España tomó una decisión sobre una solicitud de asilo hecha por dos colombianos que tuvo consecuencias amplias: no solo fue denegada, sino que el tribunal español advirtió que Colombia “no se encuentra en un conflicto que justifique el otorgamiento automático de la figura de asilo”.

La decisión era una más en una serie de declaraciones, estudios, análisis y resultados judiciales que anticiparon lo que se convirtió hace una semana en directriz de la Unión Europea: Colombia - junto a otros siete países como Marruecos, Bangladesh, Egipto o Túnez- fue declarado como “un país seguro”.

El único país latinoamericano incluido en esa lista.

Esta decisión tiene un efecto inmediato en las solicitudes de asilo de los colombianos, que han convertido a su país en el segundo de América Latina -detrás de Venezuela- con el mayor número de pedidos de este tipo a la Unión Europea.

De acuerdo a distintos expertos, la nueva normativa le da permiso a los jueces europeos a rechazar casi de forma automática las solicitudes de asilo que hagan ciudadanos colombianos, justificándose en la condición de “país seguro” de su lugar de origen.

Actualmente hay unas 62.000 solicitudes de asilo de colombianos que son tramitadas, una cifra que se ha incrementado en la última década, especialmente cuando la Unión Europea le otorgó a los colombianos la exención del visado de turismo para ingresar al territorio Schengen.

La medida ha suscitado diversas reacciones en grupos de defensa de derechos humanos y organizaciones que apoyan los procesos de protección internacional por parte de los Estados.

El gobierno español ha tomado medidas para restringir el uso de la figura de asilo como forma de naturalizar la migración a este país. / Getty Images

“Tenemos la clara sensación de que la decisión no responde a un análisis genuino de la situación de cada país, sino que es un cálculo ‘matemático’, que se basa en la cantidad de peticiones de asilo provenientes de ese país y en un alto nivel de rechazo a nivel global”, le dice a BBC Mundo Vincent Vallies, Oficina Internacional de Derechos Humanos - Acción Colombia.

Efectivamente, la justificación de la Unión Europea es que a pesar de la cantidad de pedidos de asilo por parte de colombianos (la mayoría de ellas en España), el reducido número de ellos que son aprobados (apenas el 5%) permite concluir que se trata de ciudadanos procedentes de un país seguro.

“La UE considera los países de origen seguros a menos que circunstancias específicas, como la violencia indiscriminada en el contexto de un conflicto armado, una tasa de reconocimiento de asilo para sus nacionales en la UE superior al 20%, o la existencia de sanciones económicas debidas a acciones que afecten derechos y libertades fundamentales, indiquen lo contrario”, señala la UE en su portal.

Pero Vallies advierte: “ese porcentaje bajo, que se da en el país donde más se hacen solicitudes, es decir, España, no es el mismo que ocurre en Alemania o en Italia, donde los casos aprobados llegan al 25%”.

La medida adoptada por la UE, de acuerdo a Vallies, cierra de facto una opción que ha permitido la naturalización de cerca de 200.000 colombianos en Europa, principalmente en España.

Pero, ¿por qué Colombia se convirtió en un país con tantas solicitudes de asilo y qué significa esta decisión para miles de sus ciudadanos?

Asilo para un sueño

Debido a su conexión histórica, muchos colombianos han buscado asilo en España.

Además, en 2015, la Comunidad Europea decidió eximir a los colombianos de la visa de turismo dentro del territorio Schengen, la zona libre de controles fronterizos que se extiende por gran parte de la UE.

Eso facilitó el ingreso de los colombianos, muchos de los cuales vieron en la figura del asilo una forma de naturalizar su residencia en Europa. Las cifras también marcan ese año como el inicio de un aumento progresivo y constante en este tipo de pedidos, que alcanzó en 2023 su punto más alto: 53.564 solicitudes.

“Puede haber un porcentaje de colombianos que tal vez se aprovechara de la situación, pero no son la mayoría. Además, Colombia todavía presenta muchos problemas de seguridad”, anota Vallies.

La Unión Europea tomó la decisión de declarar a Colombia como "país seguro" junto a otras naciones como Egipto, Bangladesh y Túnez. / Getty Images

Y podría haber otra explicación. De acuerdo a fuentes citadas por el diario español El País, muchos colombianos, debido a su falta de conocimiento sobre cómo funciona esta figura, pensaron que por haber recibido una amenaza personal o una extorsión podrian ser sujetos de protección internacional, aunque estas no sean razones para resultar elegible para un asilo.

Las autoridades europeas comenzaron a ver los estrados judiciales congestionados con solicitudes de asilo que podían tomar meses o incluso años en resolverse.

“Hay que aclarar que Colombia no es el principal problema ni es la razón por la que se toma esta decisión. Es un pequeño ejemplo de una tema muy grande que son los casos de los refugiados alrededor del mundo”, explica a BBC Mundo Frowin Rausis, analista político de la Universidad de Lucerna.

Entonces vinieron las señales de advertencia al gobierno colombiano para que tomara medidas.

El primer caso fue el de Reino Unido, que a pesar de no pertenecer a la Unión Europea, también había tomado en 2022 la decisión de eximir de la visa de turismo a los colombianos.

Eso condujo a un aumento indiscriminado de solicitudes de asilo, por lo que se volvió a exigir visa a los colombianos.

El propio embajador colombiano en Londres, Roy Barreras, denunció que la causa de la restauración de la visa tenía que ver con este tema: “Una minoría de compatriotas, como lo hemos advertido desde hace meses, abusó de la facilidad de viajar sin visa y ha perjudicado a la mayoría con la práctica irregular de solicitar falsos asilos, con documentaciones falsas que han disparado por miles las solicitudes”.

Las quejas no cesaron allí. Países como Dinamarca y Suecia también advirtieron al Consejo Europeo sobre esta modalidad. Alemania fue más frontal y, a través de su consejero sobre temas migratorios, Joachim Stamp, le dijo en noviembre de 2024 a Colombia que el camino migratorio en Alemania no podía darse a través de la solicitud de asilo.

“Estamos reduciendo el número de solicitudes de asilo con pocas posibilidades de éxito. En su lugar, ofrecemos una invitación para formarse o estudiar en Alemania, o para adquirir las habilidades necesarias para la migración legal y el empleo en nuestro mercado laboral. En eso estamos trabajando con nuestros socios colombianos”, dijo Stamp.

Actualmente hay cerca de 62.000 solicitudes de asilo por parte de colombianos en Europa. / Getty Images

El año anterior España, con el ánimo de reducir el número de esta solicitudes, expidió un nuevo reglamento de extranjería, que incluía en su normativa que a las personas a quienes les fuera negada la solicitud de protección internacional no se les contaría el tiempo que llevaban en el país para poder solicitar una residencia permanente o la ciudadanía.

Esa decisión redujo las solicitudes de asilo colombianas en casi un 40% en menos de un año.

“Con la decisión de la UE de declarar a Colombia como ‘país seguro’, sumado a lo anterior, se pone en aprietos a muchas personas que ya hicieron su solicitud o que de verdad la necesitan”, señala Vallies.

Aumento de la irregularidad

Para la Unión Europea, la decisión, tomada en el pleno del Parlamento Europeo con una votación de 408 a favor, tiene como raíz la idea de fijar normas claras en temas migratorios con los siete países declarados como seguros.

“La lista de países de origen seguros marca un punto de inflexión político en la gestión de la migración por parte de la UE. Esta legislación acaba con la ambigüedad y fija un rumbo claro: normas comunes, procedimientos más rápidos y eficaces, protección del derecho de asilo para quienes tienen derecho a él y un enfoque firme para hacer frente a los abusos”, explicó Alessandro Ciriani, parlamentario europeo.

“La UE se está dotando de normas claras y aplicables basadas en la responsabilidad compartida”, añadió.

También se reafirma en que las bajas tasas de aprobación de solicitudes tiene mucho que ver en esa decisión.

Para los expertos en temas migratorios, la decisión tiene inconvenientes. El primero, declarar países seguros a naciones que enfrentan todavía serios problemas derivados de inestabilidad o conflictos internos.

España es el país con mayor número de solicitudes de asilo por parte de colombianos. / Getty Images

“No se entiende cómo se declara ‘país seguro’ a un país que no es seguro”, sostiene Francis.

Para Vallies, en Colombia existen problemas que hacen dudar que sea un país seguro.

“Cada dos o tres días hay un líder social asesinado, hay documentos de Naciones Unidas que prueban que hay presencia de conflicto o de actores armados en más del 50% del territorio nacional”, opina el experto.

En segundo lugar, la decisión deja en el limbo a centenares de migrantes que están en proceso de pedir protección internacional.

“Tenemos datos de que las personas que no reciben asilo no regresan a sus países de origen. O sea, permanecen en Europa en una situación irregular. Este tipo de decisiones lo que hace es aumentar esa población irregular de migrantes”, le dice a BBC Mundo Gaia Romeo, experta en temas migratorios de la Universidad de las Naciones Unidas - Instituto de Estudios Comparados sobre Integración Regional.

“Y estas personas, que se quedan por distintas razones, vuelven a solicitar otro proceso de asilo o tratan de acceder a otro estatus migratorio, por lo que este tipo decisiones no solo no agiliza procesos, sino que hace que se multipliquen”, añadió.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.