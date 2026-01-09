Por qué Trump escogió a Delcy Rodríguez y no a María Corina Machado para gobernar Venezuela ahora

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Paul Adams - Corresponsal diplomático

Entre las muchas preguntas que han surgido desde los dramáticos sucesos del fin de semana pasado en Caracas —y son muchas—, una de las más persistentes se centra en la mujer que ahora lidera lo que funcionarios estadounidenses llaman como las “autoridades interinas” de Venezuela.

¿Por qué Delcy?

¿Qué tiene Delcy Rodríguez, hija de un exguerrillero marxista y lugarteniente del derrocado dictador Nicolás Maduro, que llamó la atención de la administración Trump?

¿Y por qué Washington optó por una declarada revolucionaria chavista para mantenerla en el poder, en lugar de respaldar a la líder opositora, María Corina Machado, cuyo movimiento opositor ganó las elecciones presidenciales de 2024, según las pruebas que presentó?

La respuesta, según un exembajador de Estados Unidos en Venezuela, es simple.

“Priorizaron la estabilidad sobre la democracia”, señala Charles Shapiro, quien fue embajador de George W. Bush en Caracas entre 2002 y 2004.

“Mantienen el régimen dictatorial sin el dictador. Los secuaces siguen ahí”.

“Y creo que esto es arriesgadísimo”.

Pero la alternativa, que implicaba un cambio de régimen radical y respaldar al movimiento opositor de Machado, habría implicado otros peligros, como posibles luchas internas entre figuras de la oposición y el distanciamiento de los venezolanos —quizás hasta un 30%— que votaron por Maduro.

Trump dijo que Machado "no tiene el respeto" de Venezuela. / AFP via Getty Images

En su asombrosa conferencia de prensa del sábado por la mañana, el presidente Trump sorprendió a muchos observadores al descalificar a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Machado, diciendo que “no tiene el respeto” de Venezuela, y describiendo a Rodríguez como “amable”.

“Me sorprendió mucho escuchar la descalificación de María Corina Machado por parte del presidente Trump”, dijo Kevin Whitaker, ex subjefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Caracas.

“Su movimiento fue elegido por una mayoría masiva (en las elecciones de 2024)... Así que al descalificar a Machado, en efecto, descalificó a todo ese movimiento”.

La rapidez y la aparente facilidad con la que Maduro fue destituido y Rodríguez fue instaurada llevó a algunos observadores a especular que la exvicepresidenta podría haber participado en el plan.

“Creo que es muy revelador que simplemente fuéramos por Maduro y la vicepresidenta sobreviviera”, dijo la ex agente de la CIA Lindsay Moran.

“Es obvio que había fuentes en los rangos más altos. Mi primera especulación fue que esas fuentes de alto rango estaban en la oficina de la vicepresidenta, o incluso en la propia vicepresidenta”.

Pero Phil Gunson, analista senior del International Crisis Group (ICG) que vive en Caracas, afirma que la teoría de la conspiración no resiste un escrutinio minucioso, debido al enorme poder que todavía tienen el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, y el ministro del Interior de línea dura, Diosdado Cabello, ambos aliados leales de Maduro.

“¿Por qué traicionaría a Maduro, quedándose internamente indefensa frente a los que realmente controlan las armas?”, cuestiona Gunson.

Más bien, la decisión de respaldar a Rodríguez se produjo tras las advertencias de que la llegada de Machado al poder podría generar peligrosos niveles de inestabilidad.

En octubre, un informe del ICG advirtió que “Washington debería tener cuidado con un cambio de régimen”.

“No se deben minimizar los riesgos de violencia en cualquier escenario post-Maduro”, instó el informe, señalando que elementos de las fuerzas de seguridad podrían lanzar una guerra de guerrillas contra las nuevas autoridades.

“Le advertimos a la gente de la administración: esto no va a funcionar”, señala Gunson. “Habrá un caos violento, será su culpa y la tendrán que asumir”.

El 5 de enero, el Wall Street Journal informó sobre la existencia de un análisis clasificado de inteligencia estadounidense que llegó a las mismas conclusiones y determinó que miembros del régimen de Maduro, incluyendo a Rodríguez, estaban en mejor posición para liderar un gobierno temporal.

La Casa Blanca no ha hecho comentarios públicos sobre el informe, pero dejó en claro que planea trabajar con Rodríguez en el futuro próximo.

“Esto esconde cierto realismo pragmático por parte de la administración Trump”, afirma Henry Ziemer, investigador asociado del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington.

Pero los desafíos, dice, apenas comienzan.

“La captura de Maduro fue la parte fácil. La reconstrucción más amplia de Venezuela, los objetivos petroleros, antidrogas y democráticos… tomarán mucho más tiempo concretarse”.

Por ahora, sin embargo, Rodríguez parece ser alguien con quien la administración Trump cree que puede tratar.

“Ha sido una especie de reformadora económica”, afirma Gunson. “Ella es consciente de la necesidad de una apertura económica y no se opone a la idea de traer de vuelta el capital extranjero”.

En octubre, un informe del International Crisis Group advirtió que "Washington debería tener cuidado con un cambio de régimen" en Venezuela. / AFP via Getty Images

Ziemer coincide en que a Rodríguez podría no resultarle difícil acatar las órdenes de Washington en lo que se refiere a dar la bienvenida a las compañías petroleras estadounidenses, ofrecer mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico e incluso reducir las relaciones de Venezuela con Cuba, China y Rusia, especialmente si esto implica el levantamiento gradual de las sanciones estadounidenses.

“Creo que puede cumplir con eso”, señala.

“Pero si Estados Unidos pide un progreso genuino hacia una transición democrática, eso se vuelve mucho más difícil”.

Por el momento, esto no parece estar entre las prioridades de Washington.

El 7 de enero, el secretario de Estado, Marco Rubio, habló de un plan de tres etapas para Venezuela, comenzando con la estabilización del país y la comercialización de 30 a 50 millones de barriles de petróleo bajo supervisión estadounidense.

El plan conduciría a lo que Rubio llamó “un proceso de reconciliación” que incluye amnistías para las fuerzas de la oposición, la liberación de presos políticos y la reconstrucción de la sociedad civil.

“La tercera fase, por supuesto, será de transición”, dijo sin dar más detalles.

El artículo 233 de la Constitución venezolana exige nuevas elecciones dentro de los 30 días siguientes de que un presidente está “no disponible permanentemente”, algo que parecería aplicarse a una situación como la de Maduro, que está en una cárcel de Nueva York a la espera de juicio.

Pero en una entrevista con NBC News el 5 de enero, el presidente Trump afirmó que no había elecciones en el horizonte. “Primero tenemos que arreglar el país”, dijo. “No se pueden celebrar elecciones”.

Gunson afirma que la decisión de Washington de no optar por un cambio de régimen a corto plazo podría tener sentido, pero la ausencia de una perspectiva a mediano o largo plazo es decepcionante.

“Puede que Trump esté sacando algo de esto, pero los venezolanos no”, señala. “El venezolano común está siendo perjudicado como siempre”.

La administración Trump está promocionando las posibilidades de que las petroleras internacionales reinviertan en la corrupta y moribunda infraestructura petrolera de Venezuela, pero Gunson advierte de que la realidad podría ser más compleja.

“Nadie va a venir aquí con las decenas de miles de millones de dólares que se requieren para iniciar el proceso de recuperación si el gobierno es ilegítimo y no hay Estado de derecho”, afirma.

Cuando el exlíder venezolano Hugo Chávez designó a Nicolás Maduro como su sucesor, poco antes de su muerte en 2013, la medida se describió como el “dedazo” de Chávez, un término coloquial que significa “señalar con el dedo” una designación personal que elude el proceso democrático normal.

El embajador Shapiro ve un paralelismo con el ascenso al poder de Delcy Rodríguez.

“Este es el dedazo de Trump”, afirma.

