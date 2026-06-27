Por qué Venezuela es tan propensa a sufrir terremotos destructivos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción - BBC News Mundo

Los dos terremotos que este miércoles golpearon el norte de Venezuela y dejaron cientos de muertos y miles de heridos han vuelto a poner de manifiesto la propensión del país a sufrir movimientos sísmicos y sus efectos catastróficos.

Los dos terremotos sucesivos del miércoles tuvieron magnitudes de 7,2 y 7,5 e hicieron que cientos de edificaciones se derrumbaran, atrapando a numerosas personas bajo los escombros.

El desastre ha hecho que el país se enfrente a una grave emergencia agravada por las precarias condiciones de vida de gran parte de su población desde hace años.

Mientras los ciudadanos y los equipos de rescate se afanan en buscar a sobrevivientes, muchos se preguntan cómo fue posible que un desastre natural de esta magnitud golpeara al país sudamericano con consecuencias tan nefastas.

La respuesta está en la geología y la historia de Venezuela.

Las placas y fallas de Venezuela

Mapa que muestra el límite entre las placas del Caribe y de Sudamérica y las fallas de Boconó, San Sebastán y El Pilar / BBC

No es la primera vez que Venezuela sufre sismos de gran magnitud y consecuencias catastróficas.

Ello se debe a que el país se ubica cerca del límite de dos placas tectónicas, la placa del Caribe y la placa sudamericana.

Según explica Esme Stallard, periodista de Ciencia de la BBC, “ambas placas tectónicas tratan de pasar una encima de la otra y a veces se trancan y se acumula la energía”.

“Cuando finalmente empiezan a moverse de nuevo, se liberan enormes cantidades de energía, lo que hace a Venezuela propensa a los terremotos”, señala Stallard.

El desplazamiento de la placa del Caribe al este de la placa sudamericana, a un ritmo de 2 centímetros anuales, según las estimaciones de los científicos, explica los movimientos telúricos en el país.

Mapa de las principales placas tectónicas en el mundo / BBC

El movimiento de las placas a lo largo de milenios ha generado un sistema de fallas cuya confluencia en el norte de Venezuela aumenta la probabilidad de sismos de gran magnitud.

Se trata de las fallas de Boconó, que va desde el Táchira hasta el Caribe; la de El Pilar, que atraviesa principalmente el estado nororiental de Sucre; y la de San Sebastián, que recorre el mar cercano a la Cordillera de la Costa venezolana.

Aunque su recorrido es totalmente submarino, la falla de San Sebastián discurre casi en paralelo a pocos kilómetros del litoral central de Venezuela. Su distancia de Caracas es de solo 30 kilómetros, lo que hace habituales los temblores en la capital venezolana.

La alta concentración de fallas contribuye a la alta sismicidad del territorio venezolano, especialmente en el norte.

En la región andina de Mérida, por ejemplo, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) detecta decenas de pequeños sismos cada día.

Esta entidad adscrita al gobierno venezolano cuenta hasta 131 episodios sísmicos de consideración entre 1530 y 2004, pero la cifra es presumiblemente mayor ya que hasta comienzos de este siglo la red de estaciones de medición era muy inferior a la actual.

Según Funvisis, este año se habían registrado hasta el 25 de junio 1.274 temblores, algunos de ellos en el este de Colombia.

En la historia de Venezuela ha habido varios terremotos devastadores. / Getty Images

El país ha sufrido grandes terremotos a lo largo de su historia.

Uno de los más recordados fue el que sacudió Caracas y el litoral central de Venezuela el 29 de julio de 1967 y que, según Funvisis, dejó al menos 245 muertos y miles de heridos. Sus estragos obligaron a replantearse las reglas de edificación en una capital entonces en pleno crecimiento descontrolado.

Decenios antes, el 17 de enero de 1929, un sismo de magnitud 6,9 provocó un tsunami y destruyó la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre. Se estima que unas 800 personas murieron.

Y el 29 de octubre de 1900 tuvo lugar el conocido como terremoto de San Narciso, por la festividad que celebraba en esa fecha la Iglesia católica, también muy recordado.

El sismo golpeó el litoral central, afectando a Caracas, Naiguatá, Guatire y otras poblaciones. Según Funvisis, se contabilizaron 21 muertos y centenares de edificios destruidos

Hay cientos de personas atrapadas bajo los escombros de los edificios que se derrumbaron el miércoles. / Getty Images

Por qué fueron tan devastadores los terremotos de esta semana

Con un saldo de cientos de muertos y miles de heridos, y daños materiales aún por cuantificar, el doble episodio sísmico del pasado miércoles ha resultado particularmente mortífero y dañino.

Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para Refugiados, le dijo a la BBC desde Venezuela que los equipos humanitarios sobre el terreno están observando “daños atroces”.

Egeland afirmó que Venezuela está mal preparada y es vulnerable ante una situación de emergencia, ya que cuenta con una “infraestructura en ruinas” tras décadas de falta de inversión.

La periodista científica Esme Stallard explica por qué movimientos como los de esta semana pueden ser tan destructivos en un país como Venezuela.

“Estos eventos fueron muy superficiales, a menos de 21 kilómetros de la superficie; y cuanto más superficiales son los movimientos sísmicos, mayor es su daño potencial”.

Las principales ciudades venezolanas se asientan en zonas de alto riesgo sísmico. / Federico Parra / Getty

Hay otro factor es la distribución de la población en Venezuela.

Funvisis calcula que cerca de un 80% de los venezolanos vive en zonas de alto riesgo sísmico.

Efectivamente, las principales ciudades del país, como Caracas, Valencia, Maracay, Mérida o San Cristóbal, se levantan sobre o cerca de las fallas que surcan el país, lo que incrementa el riesgo de pérdida de vidas cuando hay terremotos.

Las razones son de nuevo históricas.

Las ciudades venezolanas fueron fundadas en la época colonial por los españoles, que prefirieron establecer sus asentamientos en los valles formados por los movimientos tectónicos porque ofrecían cursos de agua, suelos más fértiles, un clima más benigno y protección natural frente a potenciales enemigos.

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