Portaaviones USS Gerald R. Ford arriba a la costa israelí, sumándose al despliegue

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, llegará este viernes junto a su grupo de escolta a la costa norte de Israel como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán, según recogen medios israelíes.

Según el diario The Times of Israel, el portaaviones partió ayer de la isla griega de Creta tras una escala de abastecimiento en una base naval estadounidense. Ahora se dirige a la zona de Haifa, ciudad norteña con el mayor puerto y una de las bases navales más importantes del país.

Además, el canal israelí 12 informó del aterrizaje de una veintena de aviones estadounidenses de reabastecimiento en el aeropuerto de Ben Gurión durante esta madrugada, sumándose a la docena de cazas F-22 del Ejército de Estados Unidos que aterrizaron este martes en Israel.

El Ford es el segundo portaaviones en ser enviado a la región después del USS Abraham Lincoln, que llegó al Golfo Pérsico con sus tres buques escolta a principios de este enero.

El mayor navío de su tipo en la Armada estadounidense comenzó su despliegue el pasado junio, y fue enviado desde el Mediterráneo al Caribe, donde inició su misión a mediados de noviembre como parte de la campaña de presión sobre el entonces Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Aviones de combate a bordo del Ford participaron en el ataque del 3 de enero a Caracas en el que fueron capturados el presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores. A principios de este febrero, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó su regreso a Oriente Medio.

Irán y Estados Unidos concluyeron este jueves su tercera ronda de negociaciones de este año sobre el alcance y desarrollo del programa nuclear iraní bajo las amenazas militares de Washington, que ha realizado el mayor despliegue desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y docenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica.

El encuentro en Ginebra concluyó con declaraciones de tono positivo por parte de los mediadores y una próxima reunión ya fijada para la semana próxima.