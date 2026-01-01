Postales fotográficas de la celebración de año nuevo 2026 en el mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La llegada del año 2026 se celebró como una auténtica fiesta planetaria, con millones de personas reunidas en plazas, avenidas, playas y monumentos emblemáticos para despedir el 2025.

Desde Europa hasta Asia, pasando por América y Oceanía, el mundo compartió una misma cuenta regresiva marcada por música, luces, tradiciones ancestrales y espectáculos tecnológicos.

En Europa, Madrid volvió a ser epicentro de la Nochevieja con miles de personas concentradas en la Puerta del Sol para seguir las tradicionales campanadas.

Fotografía que muestra al reloj de la Puerta del Sol rodeado de fuegos artificiales durante la celebración de las Campanadas de Nochevieja este jueves, en Madrid (España). EFE/ Daniel González

París deslumbró con un espectáculo de luces y fuegos artificiales en el Arco del Triunfo y los Campos Elíseos.

Los asistentes observan un espectáculo de luces y fuegos artificiales en el Arco del Triunfo para celebrar el Año Nuevo 2026 en la avenida de los Campos Elíseos en París, Francia. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Roma también iluminó el cielo con pirotecnia sobre el Coliseo.

Fuegos artificiales sobre el Coliseo durante las celebraciones de Año Nuevo en Roma, Italia este jueves. EFE/ Massimo Percossi

En Berlín, los fuegos artificiales iluminaron la estatua de la Cuadriga de la Puerta de Brandeburgo, símbolo de unidad y renovación, durante las celebraciones del 1 de enero de 2026.

Fuegos artificiales iluminan el cielo sobre la estatua de la Cuadriga de la Puerta de Brandeburgo durante las celebraciones de Nochevieja en Berlín, Alemania, el 1 de enero de 2026. (Alemania) EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Londres también destacó entre las grandes capitales europeas. La ciudad se iluminó a orillas del río Támesis con un espectáculo que tuvo como protagonistas la Torre de Londres y la noria London Eye, que marcaron la medianoche ante miles de asistentes.

Fuegos artificilaes en el Big Ben de Londres, Reino Unido este jueves durante las celebraciones del Año Nuevo. EFE/ Tolga Akmen

El despliegue de luces y fuegos artificiales volvió a posicionar a la capital británica como uno de los escenarios más icónicos para recibir el Año Nuevo.

En Asia oriental, la celebración tuvo un fuerte componente simbólico y cultural.

Personas se toman selfis durante las celebraciones de Nochevieja en la plaza Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur, el 31 de diciembre de 2025. (Corea del Sur, Seúl) EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

En Corea del Sur, miles de personas se reunieron en el pabellón Bosingak, en Seúl, donde los participantes tocaron una enorme campana durante la cuenta regresiva para dar la bienvenida al Año Nuevo 2026.

Los participantes tocaron una enorme campana para dar la bienvenida al Año Nuevo durante una cuenta regresiva en el pabellón Bosingak de Seúl, Corea del Sur, el 1 de enero de 2026. Según el zodíaco chino, 2026 es el Año del Caballo Rojo. (Corea del Sur, Seúl) EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

En Busán, las celebraciones combinaron espectáculos de luces con coreografías de drones que dibujaron figuras en el cielo nocturno.

Drones iluminan el Cabo Ganjeol, un punto costero donde el amanecer es el más temprano en la península de Corea, en la costa de Ulsan, sureste de Corea del Sur, el 1 de enero de 2026, como parte de las festividades para dar la bienvenida al nuevo año. (Corea del Sur) EFE/EPA/YONHAP

Según el zodíaco chino, 2026 corresponde al Año del Caballo Rojo, un símbolo de energía, movimiento y nuevos comienzos.

China celebró la llegada del nuevo año con actos cargados de tradición.

Artistas tocan tambores en el escenario durante la celebración de la cuenta regresiva del Año Nuevo 2026 en la Gran Muralla en Juyongguan, Pekín, China, el 01 de enero de 2026. EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

En la Gran Muralla, en el sector de Juyongguan, en Pekín, artistas tocaron tambores en el escenario durante la cuenta regresiva del Año Nuevo 2026, en una ceremonia que combinó patrimonio histórico y expresión cultural contemporánea, reforzando el carácter solemne y festivo de la fecha.

En el resto del mundo, la celebración no fue menos intensa.

Los fuegos artificiales iluminan el cielo sobre el puerto de Sídney durante la exhibición de Calling Country de las celebraciones de Nochevieja en Mrs Macquaries Point en Sídney, Australia, el 31 de diciembre de 2025. EFE/DAN HIMBRECHTS - A

Sídney inauguró el año con su tradicional espectáculo sobre el puerto.

En Filipinas los fuegos artificiales iluminaron el cielo en distintas ciudades.

Los fuegos artificiales iluminan el cielo sobre el Círculo Memorial de Quezón para dar la bienvenida al Año Nuevo en la ciudad de Quezón, Metro Manila, Filipinas. EFE/ROLEX DELA PENA

En Nueva York, la caída de la bola en Times Square volvió a reunir a miles de personas.

Confeti cae sobre los asistentes durante la celebración de Nochevieja en Times Square, Nueva York, EE. UU., el 1 de enero de 2026. Cada año, los asistentes se reúnen en Times Square de Nueva York para ver la icónica bola caer a medianoche, una tradición que marca el inicio del nuevo año desde 1907. (Nueva York) EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

En América Latina, Río de Janeiro celebró con multitudes en Copacabana.

Fotografía cedida por la Alcaldía de Río de Janeiro que muestra el monumento del Cristo Redentor y fuegos artificiales sobre la playa de Copacabana. EFE/ Alcaldía de Río de Janeiro

Al igual que la playa de Acapulco, donde turistas y locales recibieron el 2026 entre música, fuegos artificiales y un ambiente de optimismo compartido.

Turistas observan la tradicional gala de pirotecnia y rayos láser la madrugada de este jueves para celebrar la llegada de Año Nuevo en el balneario de Acapulco en el estado de Guerrero (México). EFE/David Guzmán

Fuegos artificiales y efectos de luz iluminan el cielo nocturno desde el rascacielos Taipei 101 durante las celebraciones de Año Nuevo en Taipei, Taiwán, el 01 de enero de 2026. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO