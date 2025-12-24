Premio mayor de la lotería Powerball llega a $1,700 millones en Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El premio mayor del Powerball alcanzó un estimado de $1,700 millones para el sorteo de este miércoles 24 de diciembre, luego de que ningún boleto acertara los seis números en el sorteo realizado la noche del lunes.

El monto en efectivo se calcula en $781.3 millones, antes de impuestos, de acuerdo con un comunicado de los organizadores.

De concretarse, este premio se convertiría en el cuarto más alto en la historia del Powerball y uno de los mayores registrados entre los juegos de lotería en Estados Unidos.

Quien resulte ganador del premio mayor podrá elegir entre dos opciones de pago: un plan de premios anualizados, que contempla un pago inicial seguido de 29 pagos anuales con incrementos del 5%, o un pago único, según CNN.

El plan anualizado incluye los intereses, aunque la mayoría de los ganadores opta por recibir el monto en efectivo de una sola vez.

El actual ciclo del premio mayor suma ya 47 sorteos consecutivos, un récord para el Powerball.

El último jackpot fue ganado el 6 de septiembre, cuando dos boletos vendidos en Missouri y Texas se repartieron un premio de $1,787 millones.

Las probabilidades de ganar el premio mayor son de una en 292.2 millones, aunque las posibilidades aumentan en las categorías de premios menores, algunos desde $4.