Premio Nobel de la Paz 2025: María Corina Machado agradece el apoyo del presidente Mulino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La opositora venezolana María Corina Machado agradeció que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, haya aceptado asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, en la que será homenajeada este año.

“Querido presidente @JoseRaulMulino, qué honor poder contar con usted, en nombre del hermano pueblo de Panamá, en lo que será un día histórico para los venezolanos y para América Latina. Ese día ratificaremos nuestro compromiso con la Libertad”, expresó Machado este miércoles en la red social X.

El presidente Mulino había anunciado previamente que viajará a Oslo, Noruega, para acompañar a Machado durante la ceremonia, a la que —según dijo— fue invitado directamente por la líder opositora.

“Para mí es muy emotivo y muy significativo para Panamá acompañar a esta guerrera de la democracia y de la libertad”, ha afirmado el mandatario.

María Corina Machado fue anunciada como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Según el Comité Noruego del Nobel, fue reconocida “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 se llevará a cabo el 10 de diciembre de 2025 en Oslo, Noruega.