    CEREMONIA EN OSLO, NORUEGA

    Premio Nobel de la Paz 2025: María Corina Machado agradece el apoyo del presidente Mulino

    Getzalette Reyes
    Fotografía de archivo de la líder antichavista María Corina Machado. EFE/ Henry Chirinos

    La opositora venezolana María Corina Machado agradeció que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, haya aceptado asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, en la que será homenajeada este año.

    Mulino viajará a Noruega para acompañar a María Corina Machado en la ceremonia del Nobel de la Paz

    “Querido presidente @JoseRaulMulino, qué honor poder contar con usted, en nombre del hermano pueblo de Panamá, en lo que será un día histórico para los venezolanos y para América Latina. Ese día ratificaremos nuestro compromiso con la Libertad”, expresó Machado este miércoles en la red social X.

    El presidente Mulino había anunciado previamente que viajará a Oslo, Noruega, para acompañar a Machado durante la ceremonia, a la que —según dijo— fue invitado directamente por la líder opositora.

    “Para mí es muy emotivo y muy significativo para Panamá acompañar a esta guerrera de la democracia y de la libertad”, ha afirmado el mandatario.

    María Corina Machado fue anunciada como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Según el Comité Noruego del Nobel, fue reconocida “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

    La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 se llevará a cabo el 10 de diciembre de 2025 en Oslo, Noruega.

