Panamá, 26 de septiembre del 2025

    Premios Juventud 2025 en Panamá: momentos inolvidables de la primera edición fuera de Estados Unidos

    Getzalette Reyes
    La música latina vivió una noche histórica en la ciudad de Panamá con la realización de los Premios Juventud 2025, la primera edición de esta reconocida gala celebrada fuera de Estados Unidos. Imagen tomada de @PremiosJuventud

    Tras meses de expectativa y pese al aguacero matutino, la ciudad de Panamá vivió una noche histórica con la celebración de los Premios Juventud 2025, la primera edición realizada fuera de Estados Unidos.

    A continuación, algunos de los momentos más destacados del evento:

    - La gala arrancó con un tributo a Panamá, desde el Centro de Convenciones Amador, con un opening cargado de ritmo y orgullo cultural.

    - Willie Colón abrió el show con “La Murga de Panamá”, acompañado por empolleradas y elementos del folclore nacional.

    - Samy y Sandra Sandoval pusieron a bailar al público con Gallina fina, destacando la picardía de Sandra y la destreza de Samy en el acordeón.

    Samy y Sandra Sandoval, Los "Patrones de la Cumbia", se unieron a un elenco de superestrellas para rendir homenaje a la herencia musical de Panamá. Foto/Cortesía

    - El turno del rock en español llegó con Los Rabanes y su icónico tema Señorita a mí me gusta su style.

    - Nando Boom hizo vibrar al público junto a Natti Natasha con Ellos Benia Dem Bow, en honor al reggae en español.

    El Centro de Convenciones Amador se convirtió en el epicentro del ritmo, la cultura y el talento. @PremiosJuventud

    - El tributo también incluyó a Dímelo Flow, Boza, Farruko y Sech, quienes interpretaron “Qué es lo que quiere esa nena”, en medio de una verdadera gozadera.

    Humberto Ceballos Boza, más conocido por su nombre artístico Boza, en los Premios Juventud. LP Elysée Fernández

    - A lo largo de la gala, los gritos de “¡Viva Panamá!” resonaron con fuerza, mientras la escenografía proyectaba imágenes alusivas a la cultura panameña.

    - Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento al colombiano Carlos Vives, galardonado como “Agente de Cambio”. En el escenario, interpretó La Tierra del Olvido junto al Grupo Niche.

    Carlos Vives fue reconocido como Agente de Cambio durante los Premios Juventud en Ciudad de Panamá (Panamá). LP Elysée Fernández

    - La dominicana Natti Natasha sorprendió con un “gender reveal musical” junto a la Sinfónica Juvenil de Panamá: su vestido blanco se iluminó de rosa, anunciando que espera una niña.

    - El colombiano Maluma levantó pasiones con su nuevo sencillo Bronceador, invitando al público a cantar con él: “Buenas noches, Panamá, ¡canta conmigo!”.

    El colombiano Maluma, durante su presentación en los Premios Juventud 2025. @SonyMusicRD

    - Desde Panamá se estrenó mundialmente el tema Que me quiera más, de Marc Anthony y Wisin, que puso a bailar a miles de asistentes y a televidentes alrededor del mundo.

    - El panameño Sech llenó de orgullo a su país al ondear la bandera en el escenario y declarar: “Estoy aquí por Dios y por Panamá”.

    - Artistas y personalidades panameñas como Erika Ender, Omar Alfanno, Eddy Lover y Patty Castillo participaron en la entrega de nominaciones.

    - La alfombra azul fue otro espectáculo: cientos de artistas desfilaron con atuendos inspirados en la cultura panameña, entre ellos internacionales y locales.

    Panamá acogió por primera vez los Premios Juventud con un repertorio de artistas hispanos. EFE
    La presentadora panameña Patty Castillo, en su paso por la alfombra azul de los Premios Juventud 2025. Foto: Ellas

    - Erika Ender, Omar Alfanno y Gaitanes fueron reconocidos por sus composiciones de alcance global, como A puro dolor, Muy dentro de mí y Despacito.

    Erika Ender, en la alfombra azul de los Premios Juventud.

    - El cierre de la noche estuvo a cargo de Boza, quien interpretó sus grandes éxitos: Ella, Hecha pa’ mí, Orión y YayA, sellando con orgullo panameño esta histórica edición.

    Getzalette Reyes

    Portadista

