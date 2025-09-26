Premios Juventud 2025 en Panamá: momentos inolvidables de la primera edición fuera de Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras meses de expectativa y pese al aguacero matutino, la ciudad de Panamá vivió una noche histórica con la celebración de los Premios Juventud 2025, la primera edición realizada fuera de Estados Unidos.

A continuación, algunos de los momentos más destacados del evento:

- La gala arrancó con un tributo a Panamá, desde el Centro de Convenciones Amador, con un opening cargado de ritmo y orgullo cultural.

- Willie Colón abrió el show con “La Murga de Panamá”, acompañado por empolleradas y elementos del folclore nacional.

- Samy y Sandra Sandoval pusieron a bailar al público con Gallina fina, destacando la picardía de Sandra y la destreza de Samy en el acordeón.

- El turno del rock en español llegó con Los Rabanes y su icónico tema Señorita a mí me gusta su style.

- Nando Boom hizo vibrar al público junto a Natti Natasha con Ellos Benia Dem Bow, en honor al reggae en español.

- El tributo también incluyó a Dímelo Flow, Boza, Farruko y Sech, quienes interpretaron “Qué es lo que quiere esa nena”, en medio de una verdadera gozadera.

- A lo largo de la gala, los gritos de “¡Viva Panamá!” resonaron con fuerza, mientras la escenografía proyectaba imágenes alusivas a la cultura panameña.

- Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento al colombiano Carlos Vives, galardonado como “Agente de Cambio”. En el escenario, interpretó La Tierra del Olvido junto al Grupo Niche.

- La dominicana Natti Natasha sorprendió con un “gender reveal musical” junto a la Sinfónica Juvenil de Panamá: su vestido blanco se iluminó de rosa, anunciando que espera una niña.

No hay felicidad más grande que la llegada de otra princesa a la vida de @NattiNatasha . 💖💖💖 Un legendario momento en @premiosjuventud ❤️❤️❤️#PremiosJuventud #ShowDay #Editorial pic.twitter.com/HpCc0JNbmQ — Premios Juventud (@PremiosJuventud) September 26, 2025

- El colombiano Maluma levantó pasiones con su nuevo sencillo Bronceador, invitando al público a cantar con él: “Buenas noches, Panamá, ¡canta conmigo!”.

- Desde Panamá se estrenó mundialmente el tema Que me quiera más, de Marc Anthony y Wisin, que puso a bailar a miles de asistentes y a televidentes alrededor del mundo.

- El panameño Sech llenó de orgullo a su país al ondear la bandera en el escenario y declarar: “Estoy aquí por Dios y por Panamá”.

- Artistas y personalidades panameñas como Erika Ender, Omar Alfanno, Eddy Lover y Patty Castillo participaron en la entrega de nominaciones.

- La alfombra azul fue otro espectáculo: cientos de artistas desfilaron con atuendos inspirados en la cultura panameña, entre ellos internacionales y locales.

- Erika Ender, Omar Alfanno y Gaitanes fueron reconocidos por sus composiciones de alcance global, como A puro dolor, Muy dentro de mí y Despacito.

- El cierre de la noche estuvo a cargo de Boza, quien interpretó sus grandes éxitos: Ella, Hecha pa’ mí, Orión y YayA, sellando con orgullo panameño esta histórica edición.